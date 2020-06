Lunedì 8 giugno, dalle 18:00 alle 19:30, prende vita in streaming un interessante dibattito organizzato dalla Società Umanitaria: Il cyberbullismo tra lockdown e iperconnessione: aspetti giuridici e strategie di intervento scolastico, genitoriale ed individuale.

Il passaggio improvviso e necessario ad uno stile di vita basato sul distanziamento fisico che si è reso obbligatorio per contrastare la pandemia da covid19 ha coinvolto tutti, comprese le famiglie con figli in età scolare. La rete è diventata dunque una risorsa necessaria per dare continuità a lavoro e studio ma nel contempo nuove ombre sono comparse sulla scena del quotidiano con tutte le conseguenti ripercussioni.

Introduce l'avv. Maria Elena Polidoro Direttore Generale Società Umanitaria.

Modera la dott.ssa Francesca Lovatelli Caetani giornalista.

Relatori ildott. Paolo Landri sociologo 'Il lato oscuro della scuola digitale', l'avv. Monica Caruso esperta di diritto di famiglia "La violenza in rete, una trappola pericolosissima. Cyberbullismo e sexting. Responsabilità civili e penali", il giudice Fabio Roia magistrato "Il bullismo e le responsabilità civili e penali in ambito giudiziario", l'ing. Vincenzo De Feo Presidente dell'Associazione Mai più solo "La tecnologia e le implicazioni nella vita quotidiana, una risorsa capace di creare dipendenza".





Per partecipare è necessario registrarsi qui:

www.umanitaria.it/calendario/1376?fbclid=IwAR2sh7bUYeZvpx8EVvgc_s5oBWx0-8gqa_JA14sw983IYmhvUEV0AfR2t8w