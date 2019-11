Will Smith ha pubblicato su Instagram la sua versione di Matrix girata con il figlio maggiore Trey, in occasione del suo ultimmo compleanno... una tradizione di famiglia.

“Ogni anno - ha detto l'attore - in occasione del compleanno di Trey abbiamo girato alcune scene di un film casalingo dal titolo "The Treytrix", in cui io sono il cattivo che lo attacca, mentre lui ha il compito di difendere il resto della famiglia”.

Questo, nonostante nn abbia partecipato al cast di Matrix perché, come lui stesso aveva spiegato alcuni mesi fa, non lo convinceva la sceneggiatura, di cui non riusciva a comprendere gli effetti speciali.