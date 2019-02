Formula 1, per Hamilton la Ferrari 2019 è molto molto forte

Dopo la terza giornata di prove sul circuito di Barcellona - dominata dalla Toro Rosso di Kvjat con un fantastico tempo sotto l'1:17 con cui ha preceduto l'Alfa Romeo di Raikkonen e la Renault di Ricciardo - il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha dichiarato di aver visto una Ferrari molto, molto forte, aggiungendo però di non essere ancora preoccupato dai progressi della SF90.

"Le Ferrari sono molto, molto forti in questo momento", ha detto Hamilton. "Stanno accumulando anche un buon numero di chilometri e sembra che abbiano una vettura nel complesso migliore di quella che avevano l'anno scorso, il che significa che per noi quest'anno sarà ancora più difficile.

Noi stiamo procedendo per gradi e cercando di capire... così come ho già detto, tutti stanno lavorando molto duramente.

Al momento - ha aggiunto Hamilton - non mi preoccupo di niente. Cerco solo di concentrarmi sul lavoro... e non so cosa stiano facendo tutti, poiché è possibile che provino con carichi diversi di carburante. È sempre stato così.

Adesso non è ancora il momento per confrontarci con gli altri team, ma quello di capire al meglio pregi e possibilità della nostra vettura."