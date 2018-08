Lido di Bellagio, il 3 agosto arriva Vida Loca, poi Bubble Trouble

Dopo 23 party a luglio 2018, le feste urban che Vida Loca, format in crescita assoluta, fa muovere a tempo ad agosto 2018 sono addirittura 28. Spesso in una sola sera il party prende vita in due club diversi, con due staff, il 14 agosto i club ed i party sono addirittura tre.

Sabato 4 agosto la crew di Vida Loca fa tappa al Lido di Bellagio (CO), uno dei locali più scenografici d'Italia, ovvero del pianeta terra e/o del sistema solare... per un evento di qualità assoluta, da non perdere. Un evento Vida Loca non è il solito dj set / concerto di una star musicale. Anzi, Vida Loca non ospita star.

E' uno spettacolo collettivo in cui il pubblico si sente davvero protagonista, al centro della scena. Ballerine e ballerini sono sexy ma soprattutto bravissimi, riesco ad essere tutt'uno con il ritmo. I dj di Vida Loca (Tommy Luciani, Giulia Alberti e tutti gli altri) esprimono la loro personalità e sound sempre diversi, le performer come Eleonora Lari interpretano dal vivo hit e brani non così conosciuti… con il risultato di far vivere qualcosa di diverso dalla solita 'serata in discoteca'.

Tra gli appuntamenti fissi Vida Loca ci sono quelli al Pineta Club - Formentera (ogni mercoledì), quella alla Villa delle Rose a Misano Adriatico e quella al Ten Club di Gallipoli.

Ovviamente, visto che si tratta di una day & nightclub d'eccellenza, Lido di Bellagio resta aperto tutto agosto, Ferragosto compreso, per far rilassare la sua clientela, che è sia italiana sia internazionale. Ad esempio, sabato 4 agosto il party è Bubble Trouble, ovvero una faccenda di bolle di sapone e ottima musica da ballare. In console la sexy (e bravissima) Kami Aksell, alla voce Claude Le Boy, dj resident Jahn e & Ser J.