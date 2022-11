Dopo il lungo e scatenato weekend di Halloween e dopo l'altrettanto scatenato party di sabato 5 novembre al River House Club di Soncino (CR), il 12 novembre arriva in console una coppia di artiste capaci di far ballare e divertire ogni tipo di pubblico.

Al mixer c'è Asia Nardi (nella foto), giovanissima ma già piuttosto affermata nei locali del Nord Italia. Proprio sabato scorso si è esibita al grande #Costez di Telgate (BG) sfoggiando ottima tecnica, grande pulizia ed un sound molto personale. Di personalità, come si percepisce anche dalla sua pagina Instagram ne ha non poca, per cui c'è proprio da sperare un bell'avvenire per lei.

Al microfono di River House Club arriva invece Aryfashion. Aryfashion, scatenata artista simbolo del divertimento italiano. Icona della notte e showgirl richiestissima nei top club italiani che ormai al #Costez è di casa. Vocalist, speaker radiofonica e presentatrice, con un passato da modella e ballerina, Arianna (questo il suo vero nome), è nata e cresciuta a Milano. Attualmente risiede sul Lago di Garda. Con la sua grinta e la sua energia fa divertire ogni genere di pubblico.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.

Anche per l'autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

www.instagram.com/riverhouseclub

www.facebook.com/riverhouseclub

linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub