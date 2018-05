12 maggio, #Costez Summer Club Opening - Telgate (BG)

La lunga, lunghissima stagione autunno / inverno 2017 - 2018 tra Hotel Costez, il dj bar di Cazzago (BS) ed la grande disco Nikita #Costez di Telgate (BG) è stata in continua crescita. E sabato 12 maggio 2018 Costez inaugura in anticipo la sua estate 2018 con un party già molto atteso. Il #Costez di Telgate (BG) già curato ed ampliato nella sua versione al chiuso, con la nuova stagione diventa ancora più innovativo ed emozionante. La zona dancefloor è perfetta per ballare, scatenarsi e godersi i grandi show #Costez, ma non mancano altri spazi in cui chiacchierare e rilassarsi con gli amici.

Durante la scorsa stagione il club di Telgate (BG) ha ospitato top dj come Dj Antoine, Gigi D'Agostino (ben due volte!), Andrea Damante, i mitici Eiffel 65 e pure tanti party scatenati come Vida Loca, evento di riferimento per chi ama la musica urban (pop, hip hop, r'n'b, reggaeton). Per Vida Loca è già stata fissata la data per il prossimo evento, venerdì 18 maggio.

Tornando al party di inaugurazione di #Costez del 12 maggio, un evento che chi balla tra Bergamo, Franciacorta, Brescia & Valli aspetta davvero con piacere, al mixer come special guest c'è Naike Dj, appena intervistata dal settimanale DiPiu, la testata italiana più letta e diffusa. Come dj, la bresciana Naike è decisamente eclettica ed ha un po' di sangue russo nelle vene. Suona da tempo in tutta Europa o quasi portando in console oltre al suo indiscusso fascino il suo sound internazionale nelle migliori discoteche italiane ed europee. Testimonial di noti brand italiani di gioielli e abbigliamento, la sua carriera ha preso un'altra dimensione nel 2013, dopo un'intera stagione estiva come dj resident al Cavalli Club / Café a St. Tropez, in Francia. Tra i suoi successi come producer, c'è "Wanna Move", traccia dalle sonorità house uscita sulla piattaforma Beatport con la label italiana Casa Rossa. "Hundred" invece è addirittura uscita su una compilation legata al celeberrimo Pacha di Ibiza.

Naike in console non è certo sola. Al mixer c'è anche Dr.Space, colonna musicale del Circus di Brescia, mentre alla voce arriva Faber, uno dei vocalist più richiesti ed esperti in Italia. In Green Room invece c'è Nicola Zilioli. #Costez collabora con Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Smart 24 Nembro, 30&Lode Bergamo, Harlem Bergamo, Ugly Seriate, Solo Per Te Centro Estetico Cologne, Ring Cafe' Bs, Apelungo...

Prezzi, info e orari nell'evento Facebook

https://www.facebook.com/events/634165850259630/