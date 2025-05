“In giro” è il nuovo singolo del cantautore riminese Aaron Raschi, una canzone dal sound pop, già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Up Music Studio.

E’ un brano -spiega l’artista- che deve dare leggerezza, un classico tema d’amore giovanile che si esprime e si racconta nel fiore degli anni di un qualsiasi ragazzo/ragazza. È la prima volta che mi sento di aver scritto un brano veramente felice e spensierato, non tralasciando ovviamente la mia vena più malinconica:

-Se ti parlo di me, se ti parlo di me, tu sei in grado di venirmi incontro. Se mi parli di te, se mi parli di te, ti giuro sarò in pace col mondo-

Aaron Raschi è nato a Rimini nel 2001. Ha i primi contatti con la musica in tenera età, ma inizia a studiarla a sedici anni ed a comporre canzoni a diciassette. Nel 2021 vince la categoria 18-30 del festival riminese Stella Nascente. Tra il 2022 e il 2023 Aaron effettua un percorso di formazione musicale presso Up Music Studio a Cernusco sul Naviglio, nel milanese. All’inizio del 2024 la prima collaborazione promozionale per il suo singolo “Diana” con CDF Records. Nell’autunno dello stesso anno partecipa a Sanremo NEWTALENT e nella sua città si esibisce nella nota discoteca Altromondo Studios.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3E0kYgcwTGIQaQ96ql15zM

https://www.instagram.com/aaron.raschi/