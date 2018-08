Alberto Salaorni & Al-B.Band: 14 concerti ed un agosto scatenato

Alberto "Albi" Salaorni alle chitarre e voce, Davide Rossi al basso elettrico, Alberto De Grandis alla batteria, Andrea Mai alle tastiere e cori, Irene De Pascalis alla voce e Claudia Giuliani alle percussioni. Avete appena letto la formazione tipo di Alberto Salaorni & Al-B.Band, uno dei gruppi live italiani più affermati. Con la loro musica, il loro buonumore e la loro capacità di far scatenare ogni tipo di pubblico sanno dare emozioni a piazze, feste e locali d'ogni tipo. Il loro repertorio abbraccia decine e decine d'anni di musica. Sanno passare con disinvoltura dal repertorio internazionale alle canzoni italiane, dai grandi successi del passato, anche quelli 'fuori moda' (come tutti sappiamo, le grandi canzoni non possono esserlo davvero) ai successi del momento. Ogni brano, infatti, Alberto Salaorni & Al-B.Band lo interpretano a loro modo, mettendoci quel qualcosa in più. Tra i tanti concerti di agosto, ben 14, si fa notare il live del 6 agosto alla Festa di Fiamene (VR), dove si esibiscono come The Veterans of Funk insieme al mitico Daniele Baldelli, uno dei più affermati dj italiani. Solo chi sa davvero tenere il palco come capita ad Alberto Salaorni & Al-B.Band può permettersi di passare da un tipo di show all'altro con disinvoltura.

Alberto Salaorni & Al-B.Band

www.instagram.com/al_b.band/

www.facebook.com/ALBBANDofficial/

Alberto Salaorni & Al-B.Band il calendario dei concerti ad agosto 2018

3/8 CHALET DEL MAR - FANO (PU)

4/8 VILLA PODEROSA - PESARO

5/8 LIDO GARDA BEACH - Garda (VR)

6/8 "THE VETERANS OF FUNK" (con Daniele Baldelli) @ FESTA - FIAMENE (VR)

7/8 APERITIVO SOTTO LE STELLE a BARDOLINO

11/8 FESTA IN PIAZZA a PAI di TORRI DEL BENACO (VR)

12/8 FESTA DI PIAZZA "EL CIANCO" AFFI (VR)

14/8 FESTA DI PIAZZA BREONIO (VR)

17/8 LIDO OPAKIA di BARDOLINO

18/8 ROSOLINA MARE (VE)

22/8 LIDO MIRABELLO BARDOLINO (VR)

25/8 PORDENONE

25/8 FESTA 4a D'AGOSTO COSTERMANO (VR)

31/8 GRANDE FESTA IN PIAZZA SAN PIO X (VR)