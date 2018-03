Lavoro: italiane sveglia! Burgez vi aspetta

"Stiamo cercando una cassiera per Burgez (via Savona).

Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza, ecc.

Italiane, svegliatevi! Il lavoro c'è, siete voi che non ci siete.

Per chi avesse voglia davvero di lavorare scrivete a: joinourteam@burgez.com"

Con questo post apparso su fb. la nota catena di fast food lancia un appello, anzi per meglio dire, una sfida alle ragazze italiane.



Tre punti vendita a Milano, due di prossima apertura sempre nel capoluogo lombardo, cercano personale e, a quanto pare, almeno a detta loro, rispondono solo ragazze filippine.

Insomma, sembra proprio di capire dal post diramato dai gestori che le italiane non hanno voglia di lavorare e sono difficili da gestire, invece dovrebbero darsi una mossa.