Dopo la preghiera dell’Angelus, l’ultima del 2023, in piazza San Pietro, Papa Francesco – in occasione della Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – ha rivolto "un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate mediante la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Non dimentichiamo che la famiglia è la cellula fondamentale della società: bisogna sempre difenderla e sostenerla, sempre!"

Ha poi salutato così i presenti:

"E a tutti auguro una buona domenica. Una benedizione alle vostre famiglie! E auguro anche un fine anno sereno. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!"