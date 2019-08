Svelato il nome di Android Q: la scelta vi stupirà! Annunciati anche cambiamenti nel look

Da molti anni (praticamente da quando è stato annunciato) c'è molta attesa per conoscere il nome di ogni nuova versione di Android.

Questa attesa è giustificata dalla scelta della società di assegnare il nome di un dolce ad ogni nuova versione del sistema operativo.

Questo, però, può essere considerato il passato, visto che oggi è stato annunciato che la prossima versione del sistema operativo made by Google sarà chiamato semplicemente Android 10.

Niente nomi di dolci o altri nomi strani, ma la semplice unione del numero di versione al nome Android. Questo per rendere chiaro ai nuovi utenti e a quelli meno esperti l'evoluzione del sistema operativo.

Nell'occasione, anche il logo di Android subirà un "aggiornamento", in linea con la nuova denominazione, grazie al quale verrà visualizzata solo la metà superiore della testa del robot Android, con il colore del logo che cambia da verde a nero per rendere più facile la visione per le persone con disabilità visive.