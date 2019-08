Il ritorno di Neymar al Barcellona legato all'ok di Dembelé per il trasferimento a Parigi

Dopo l'incontro di martedì, Josep Maria Bartomeu (Barcellona) e Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint Germain) si sono riuniti di nuovo questo giovedì in un albergo a Monaco, dove nel tardo pomeriggio si svolgerà il sorteggio per la Champions, per proseguire i colloqui relativi al ritorno di Neymar nelle file blaugrana.

Anche se alcuni media francesi avevano fatto trapelare la notizia che il PSG avesse rifiutato la proposta del Barca, in realtà l'operazione sembra oramai essere in dirittura d'arrivo. Per supportare il ritorno di Neymar a Barcellona, il conguaglio economico sarà supportato dalle contropartite tecniche con Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic già dati come arruolati nelle fila del Paris Saint Germain.

Ultimo ostacolo alla trattativa è rappresentato dal sì di Ousmane Dembelé, con il suo agente, però, che fino a poco tempo fa escludeva la possibilità che il suo assistito avrebbe lasciato il Camp Nou.