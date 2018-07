29 luglio '18, Il grande Barchef Dario Olmeo regala emozioni al Just Cavalli Porto Cervo

Il grande Barchef Dario Olmeo sarà al Just Cavalli di Porto Cervo domenica 29 Luglio, in occasione della serata Candyland organizzata dall'elegante locale, il più glamour della Costa Smeralda.

"Ringrazio lo staff del Just Cavalli per avermi invitato"- dice Olmeo -"per me motivo di orgoglio portare le mie "creazioni" in uno dei locali più apprezzati che rappresenta un nome importante della moda italiana nel mondo come Cavalli. Per la serata di domenica porterò delle novità con tecniche diverse e innovative nella preparazione dei cocktail. Per l'occasione, presenterò anche la mia ultima creatura che porta il nome proprio di Just Cavalli".

Il barchef Dario Olmeo, 27 anni, arriva dal Maracaibo, famoso locale che si trova nella Riviera del Corallo ad Alghero. Tra i migliori giovani barchef italiani , scelto più volte dalla famosa rivista Mixer Planet, è stato protagonista lo scorso anno , in occasione del 100 giro d'Italia di ciclismo , con il cocktail in rosa presentato a Uno Mattina su Rai 1.Sempre lo scorso anno, poi, ha presentato il cocktail per il mondiale Rally Italia Sardegna.Tra le particolarità, i cocktail dedicati ad alcuni piatti tipici sardi, come l'aragosta e la seada ( dolce tipico sardo ), sapori particolari per palati fini.Dario sarà protagonista al Just Cavalli di Porto Cervo anche il 26 agosto e, in quell'occasione, ci saranno cocktail abbinati alla famosa bottarga della Botarfish.



Gli ingredienti per un'emozionante esperienza sensoriale ci saranno davvero tutti, a cominciare dalle innovative prelibatezze del grande Dario Olmeo che stupirà con le nuove frontiere del pastry pairing, ovvero l'arte di abbinare i cocktail ai dolci. Tutto questo incorniciato da una vista mozzafiato sul rinomato Golfo del Pevero.Se volete vivere l'esperienza di un aperitivo indimenticabile, dove il mondo del Food viene contaminato e arricchito di Arte e Design, vi aspettiamo Domenica 29 Luglio presso la prestigiosa location del Just Cavalli Porto Cervo per la serata Candyland.

Con noi anche i dolci de Il Giglio di Zene Dolci di Sardegna e la ICars (Luca Schintu).

