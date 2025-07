Roma, 24 luglio 2025 – Supporto psicologico, yoga, corsi mindfulness e meditazione dedicati, oltre alle attività dell’Ufficio Student Life: sono molte le iniziative pensate per permettere a studenti e studentesse un’esperienza più serena nel percorso formativo e nella vita personale. A proporli è NABA, Nuova Accademia di Belle Arti nei suoi Campus di Roma e Milano.

La formazione delle competenze tecniche è fondamentale per creare professionisti e aiutare i giovani a inserirsi nel mondo lavorativo. Ma, al tempo stesso, l’Accademia dedica ai propri studenti un servizio di supporto per chi sta attraversando un momento complicato della vita e necessita di uno sguardo altro per affrontarlo.

Per questo l’Ufficio Student Life di NABA, che accompagna studenti e studentesse durante il loro percorso accademico, propone regolarmente attività extra didattiche per favorire l’integrazione e la socializzazione: progetti di accoglienza e interazione tra studenti italiani e internazionali, squadre sportive e partecipazione ai tornei universitari ufficiali, corsi per il tempo libero.

Inoltre, NABA mette a disposizione dei suoi studenti un servizio di consulenza psicologica nei campus, che rappresenta un punto di riferimento per tutti gli studenti e studentesse che possono trovarsi ad attraversare un momento di difficoltà lontani da casa e dai propri riferimenti affettivi, con l’intento principale di migliorare il loro benessere complessivo. Questo servizio è naturalmente disponibile in italiano e inglese in ragione della composizione della popolazione studentesca che vede il 40% di studenti internazionali.

Nel campus di Roma gli psicologi sono a disposizione degli studenti tre volte a settimana. Sempre con l’obiettivo di favorire il benessere, nel campus di Roma è possibile seguire classi di yoga, di mindfulness e meditazione e lezioni sulla gestione dello stress e dell’ansia. Inoltre, il campus di Roma propone team coaching ai propri studenti, con l’obiettivo di sviluppare resilienza e mentalità elastica, riconoscere le proprie forze e capire come accrescere la consapevolezza di sé.

Nel campus di Milano lo Sportello d’Ascolto Psicologico è gestito da un’equipe composta da psicologi e psicoterapeuti. L’equipe, a disposizione degli studenti 5 giorni a settimana, è composta da più esperti con differenti specializzazioni in grado di accogliere diverse forme di malessere psicologico.

Il servizio è mirato ad agevolare studenti e studentesse nell’affrontare situazioni particolari della loro vita personale e del loro percorso accademico. Il servizio è accessibile in presenza presso il campus oppure in modalità remota.