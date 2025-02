L'inconfondibile rombo dei motori a quattro cilindri ha risuonato nel cuore di Bangkok, per introdurre il prossimo inizio della stagione 2025 della MotoGP con un evento spettacolare e ricco di sorprese, in una giornata in cui il top della tecnologia su due ruote ha sposato il fascino secolare degli scenari urbani della capitale thailandese.

Per la prima volta nella storia, la classe regina del motociclismo mondiale ha scelto Bangkok per presentare ufficialmente la stagione 2025, anticipando un calendario da record: 22 gran premi in cinque continenti, con il via che partirà proprio dall’Asia, dal circuito di Buriram, nel fine settimana dal 28 febbraio al 2 marzo.

La giornata è iniziata con una simbolica foto di gruppo davanti al maestoso Tempio di marmo, luogo sacro e icona architettonica di Bangkok. I piloti, affiancati dalle loro moto giunte in stile royale a bordo dei tipici tuk-tuk, hanno creato un contrasto affascinante tra tradizione e innovazione. Il corteo dei mezzi a tre ruote, protagonisti del caotico traffico cittadino, ha trasformato le strade in un palcoscenico itinerante.

Dopo gli interventi al Ritz-Carlton, i campioni si sono spostati in sella a moto stradali, regalando ai fan assiepati lungo il percorso momenti di puro spettacolo. Fabio Quartararo ha acceso la folla con un burnout esplosivo, avvolgendo la sua Yamaha in una nuvola di fumo bianco, mentre il pubblico rispondeva con ovazioni.

L’apice dell’evento è stato raggiunto sul palco allestito all’aperto, dove i piloti hanno interagito direttamente con migliaia di appassionati. A stupire non solo le parole, ma anche i suoni: al rombo delle moto stradali si è sostituito quello aggressivo dei prototipi di MotoGP, con ogni costruttore che ha svelato la "voce" unica della propria creatura. Un concerto di potenza che ha fatto vibrare Bangkok la capitale thailandese.

I team torneranno in pista a Buriram il 12 e 13 febbraio per gli ultimi test ufficiali, prima del gran debutto stagionale. Un anno attesissimo, con novità tecniche, rivalità accese e un calendario che toccherà cinque continenti, confermando la MotoGP come fenomeno globale.

Prepariamoci dunque a vivere una stagione ricca di emozioni e sorprese, dove ogni curva e ogni accelerazione scriveranno nuove pagine nella storia del motociclismo mondiale.





Crediti immagine: x.com/PeccoBagnaia/status/1888857244764082176/photo/1