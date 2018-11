Ben Dj ospite di Casa Signorini, su 361 TV

"Non voglio diventare ricco, voglio fare il Ben Dj", scrive scherzando sui suoi social pensano alla sua vita fatta di VIP party e divertimento del pubblico Ben Dj, professionista del mixer sempre in movimento tra un top club e l'altro.

Reduce da una festa esclusiva al Camillo Benso di Londra, tra un dj set al Bullona, uno del Canteen e uno al Replay, tre dei punti di riferimento del divertimento chic a Milano, luoghi in cui dopocena si ascolta e si balla la musica più hot che ci sia... Ben dj è stato ospite di una puntata di Casa Signorini, lo show del noto giornalista e conduttore tv sulla web tv 361 TV.

Ben ha raccontato un po' del suo mondo dorato, partendo dal fatto che non ha il tempo di seguire nessuno dei reality show in onda in tv. A differenza di ciò che troppi pensano, " fare il Ben Dj" è un vero lavoro, perché la ricerca musicale e la voglia di far divertire sempre il pubblico fanno la differenza.

Chi è Ben Dj?

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona al Replay alla Rotonda Bistrò passando per Canteen.

Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua "Thinkin' Bout You" è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo recente singolo "Hold Tight" ha invece superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 è uscita "Sex on Fire" (feat. Eon Melka), presentata con un esclusivo party alla Palazzina Grassi di Venezia. Durante l'estate 2018 sono usciti "Se Levanta", BtSound VS Mercedesz - Boomerang (Ben Dj Remix) e pure Ben Dj - Two.

Soundcloud - https://soundcloud.com/ben-dj

Facebook - https://www.facebook.com/bendjfanpage/

Twitter - https://twitter.com/bendeejay

Instagram - https://instagram.com/btsound/

website - http://www.bendj.it