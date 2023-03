Durante il pomeriggio e la serata di oggi si sono giocate le due partite più importanti della giornata di Serie A. L'Inter ha sconfitto il Lecce per 2-0 allo stadio Meazza, (senza la presenza degli ultrà salentini), grazie ai gol di Mkhitaryan al 29° minuto e di Lautaro al 53° minuto. Questa vittoria ha permesso all'Inter di raggiungere il secondo posto in classifica. Invece, la Roma di Josè Mourinho ha battuto la Juventus per 1-0 in una partita molto intensa con occasioni da entrambe le parti. La vittoria della Roma ha inoltre permesso alla squadra di raggiungere il quarto posto in classifica. Il gol della Roma, uno splendido tiro da fuori area di Mancini, è stato decisivo per la vittoria della squadra capitolina.