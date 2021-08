La Chiesa Cattolica ha fornito la sua versione sulle trasfusioni di sangue, sostenendo che nessun passo biblico vieta questa pratica medica. Ogni volta che nella Bibbia si parla di sangue, lo si fa in due modi: in modo letterale e in modo figurato. Nel primo caso il comando di astenersi dal sangue riguardava solo il popolo ebraico antico.

Nel Vecchio Testamento infatti si legge: “Questa è una legge perpetua, per tutte le vostre generazioni, e in tutti i luoghi dove abiterete: non mangerete né grasso né sangue”. (Levitico 3:17). “Io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue...Poiché la vita della carne è nel sangue … perché il san­gue è quello che fa l’espiazione mediante la vita...Nessuno tra voi mangerà del sangue... perché la vita d’ogni carne è il sangue...perciò ho detto ai figliuoli d’Israele: Non mangerete sangue di alcuna specie di carne, poiché il sangue è la vita, chiun­que ne mangerà sarà sterminato” (Levitico 17:10-14).

Questi versetti riguardavano esclusivamente il divieto di mangiare il sangue degli animali. Il loro sangue, secondo l'ordine levitico, doveva essere versato a terra prima di consumare la carne dell'animale morto, perché la vita dell'animale era nel sangue e, di conseguenza, non doveva essere consumato insieme alla sua carne. Era un divieto letterale che però nascondeva un significato simbolico: l'animale rappresentava Cristo che avrebbe versato il suo sangue per riscattare il genere umano. Del resto, Levitico vietava pure di mangiare il grasso degli animali. Entrambi gli elementi, il grasso e il sangue, non potevano essere consumati, ma dovevano essere sacrificati sull'altare del Tempio. Tuttavia, come spiega la Chiesa, con l'avvento di Cristo le leggi ebraiche furono sostituite dalle leggi cristiane, pertanto anche il comando di Levitico decadde insieme alle offerte sacrificali.

Il divieto di ricevere sangue è stato spesso confuso con un ordine impartito anche nel Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli infatti si legge: "Quanto ai Gentili che han­no creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbano aste­nersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali strangolati e dalla fornicazione” (Atti 21:25). Questi precetti furono imposti ai pagani che volevano diventare cristiani e riguardavano quattro divieti: non praticare atti di idolatria; non sacrificare animali uccisi per scopi idolatrici; non macchiarsi del sangue altrui; evitare rapporti sessuali promiscui.

Stando all'esegesi cattolica, la Bibbia non vieta in alcun passo di ricevere trasfusioni di sangue. Anzi, come disse Gesù Cristo, “nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici” (Giovanni 15:13). Quindi, se la vita è nel sangue, donare sangue significare donare la vita. D'altronde, è risaputo che una madre incinta alimenta il feto con il suo sangue. Quindi diventa paradossale negarglielo quando poi questo nasce e cresce. Nel corso della storia sono state milioni le persone salvate dalle emotrasfusioni, come per esempio i soldati rimasti feriti nelle due guerre mondiali.

È scientificamente provato, infatti, che le trasfusioni di sangue danno la possibilità all'organismo di ristabilirsi nel caso di emorragie, ferite o quando il san­gue si modifica nelle sue componenti normali. La trasfusione in questi casi è lo strumento più importante per salvare una persona. Il rifiuto emo-trasfusionale non ha nulla a che vedere con il comando che Dio diede agli antichi ebrei di non mangiare sangue di animali morti. E non ha nulla a che vedere con il precetto degli apostoli dati ai pagani in senso simbolico. Anzi, esso è il modo migliore per ubbidire al comando divino di amare il prossimo, come ha insegnato Cristo che ha versato il suo sangue per il riscattare l'umanità.