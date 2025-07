Nel caos calcolato del Tour de France, dove ogni tappa può riscrivere la storia, c’è finalmente una certezza: Tadej Pogačar conquisterà la Maglia a Pois. Mentre la battaglia per la Maglia Gialla resta aperta fino all’ultimo traguardo a Parigi, lo sloveno della UAE Team Emirates XRG si è già matematicamente assicurato il titolo di miglior scalatore del Tour 2025.

È successo durante la ventesima tappa: dopo il primo GPM di giornata, il margine di vantaggio di 13 punti sul secondo in classifica—che guarda caso è Jonas Vingegaard—è diventato irraggiungibile. Restano solo 12 punti in palio da qui a Parigi, quindi i giochi sono fatti. Serve solo che Pogačar arrivi in fondo, ma a meno di cataclismi, la terza Maglia a Pois della sua carriera è praticamente sua.

E non è finita qui. Perché se tutto andrà come sembra, Pogačar potrebbe portarsi a casa anche la sua quarta Maglia Gialla, entrando definitivamente nella leggenda. Ma intanto, la montagna ha parlato: il re dei colli è ancora lui.



(Fonte: Spazio Ciclismo)