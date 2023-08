I diversi attentati che hanno sconvolto l’Europa nello scorso decennio in nome dell’estremismo islamico. Le recenti violenze scatenate in Francia dopo la morte di un giovane di 17 anni per mano della polizia. L’omicidio di giornalisti, avvocati e collaboratori di giustizia in Olanda per mano della Mocro Maffia. Le faide a colpi di granate e mitragliatori delle gang di origine somala in Svezia. E, infine, gli innumerevoli casi di aggressioni (fisiche e sessuali), reati contro il patrimonio e omicidi, tentati o compiuti, effettuati da parte di baby gang in Italia. Fenomeni che, pur attraversando Paesi diversi, hanno come comune elemento quello di avere per protagonisti giovani di seconda (e in alcuni casi anche terza e quarta) generazione, cioè ragazzi figli o discendenti di persone di origine immigrata.

Ma cosa ha spinto e spinge questi ragazzi (una minoranza del totale, sia chiaro) ad attuare azioni che sembrano danneggiare non solo gli altri ma anche se stessi, vedasi la costante ostentazione delle proprie imprese criminali sui social grazie alle quali vengono rapidamente individuati dalle autorità? Le cause sono differenti. Innanzitutto, per comprenderlo può venirci in aiuto la teoria del conflitto culturale del sociologo Thorsten Sellin, il quale, alla fine degli anni Trenta del secolo scorso, cercò di studiare da un punto di vista criminologico le tipologie di conflitti che caratterizzavano le diverse generazioni di immigrati negli Stati Uniti del tempo. Nel suo “Culture, conflict and crime” del 1938 egli aveva notato che, mentre la prima generazione di famiglie immigrate giunte nel Paese si atteneva ai principi culturali di origine e non commetteva particolari reati, i loro figli tendevano a commetterne molti di più a causa della difficile integrazione dovuta al conflitto fra i valori e le norme di condotta trasmessi dalla famiglia e i valori e le norme della società d’accoglienza “respirate” nella vita quotidiana. Si tratta, quindi, di un problema identitario che esula dal modello di inclusione adottato, sia esso di tipo assimilazionista o multiculturale, ed è solo marginalmente economico, come invece il più delle volte si sono cercate di interpretare le difficoltà nell’inclusione delle nuove generazioni europee di origine immigrata. Non per essere frainteso, il problema della povertà delle periferie presso cui la maggioranza delle famiglie provenienti da contesti extraeuropei si va a stabilire è un fatto reale, così come la scarsa condivisione del territorio con le famiglie autoctone che, per paura o migliori possibilità economiche, abbandonano quei quartieri per stabilirsi altrove. Quando nel 2021 il presidente francese Macron visitò le periferie di Montpellier, una donna musulmana gli confessò che il figlio di 8 anni, nato e cresciuto in quel quartiere, non aveva mai avuto la possibilità di confrontarsi e stringere rapporti con bambini francesi bianchi, mentre lei, arrivata nel Paese diversi anni prima, si. Inoltre, era stata costretta a iscrivere la figlia più grande in una scuola privata del centro città pur di spingerla a incontrare compagni di scuola di diversa origine. Tuttavia, quando vediamo ragazzini ossessionati dal postare le proprie azioni criminali sui social pur di ottenere visibilità, è evidente che il problema risale ad una mancanza di ruolo nella società ospitante e che vede nella sola devianza e criminalità il modo migliore e più rapido per ottenere e mantenere una reputazione. È vero, come molti hanno sottolineato, che l’isolamento cui i giovani sono andati in contro nei due anni di pandemia da Covid-19 ha sicuramente avuto un impatto sulla psiche dei ragazzi, a maggior ragione in chi vive situazioni di disagio come per l’appunto gli abitanti delle periferie cittadine. Ma il fenomeno aveva già preso piede precedentemente, come nel caso di Cremona e la sua “Cremona Dissing”, la banda di ragazzini terribili che a partire dal 2019 cominciò ad effettuare una serie di incontri violenti programmati sui social seguiti da aggressioni, furti e spaccate prontamente documentate sulla propria pagina Instagram. Ad ogni arresto, un nuovo post per sottolineare come i media avessero parlato di loro, un modo per dire “noi ci siamo” ai propri pari dall’altra parte dello schermo. Questa tipo di banda giovanile risulta essere la più diffusa sul territorio nazionale proprio per il fatto di non avere una gerarchia precisa o uno scopo prettamente definito, ma per l’utilizzo dei social e la ricerca nella logica del branco di una compensazione per l’isolamento sociale sofferto, l’insoddisfazione provata rispetto alle proprie condizioni di vita e l’incapacità di relazionarsi con i propri pari, come sottolineato dal report del centro di ricerca Transcrime pubblicato nell’ottobre 2022, intitolato “Le Gang Giovanili in Italia”.

La naturale evoluzione di questo tipo di bande può essere riscontrata nel fenomeno della Mocro Maffia olandese, che con le medesime logiche di ostentazione del proprio “potere” mediante l’uso dei social nel luglio 2021 ha visto una sua batteria rendersi responsabile dell’omicidio del giornalista investigativo Peter Rudolf de Vries nel centro di Amsterdam, prontamente filmato così da poterlo poi mostrare. “Gli altri devono avere paura di noi, possiamo arrivare dove vogliamo”, questo il messaggio. Ragazzi che si sono sentiti svantaggiati e discriminati (poco importa se la discriminazione vi sia realmente o sia soltanto percepita) hanno finalmente avuto il loro momento di gloria. Se ci si pensa, non è diverso da quanto accaduto a Peschiera del Garda lo scorso anno, quando all’evento denominato ironicamente “L’Africa in Italia”, delle ragazzine italiane erano state pesantemente molestate sessualmente mentre venivano insultate con termini quali “qui le bianche non entrano”. Quale migliore forma di retribuzione contro quella maggioranza considerata razzista e alla causa della propria ghettizzazione?

Alla fine di questa breve analisi giunge scontata la domanda “Come cercare la soluzione a un problema di tale portata quindi”? Insieme ai diversi esempi negativi che possiamo riscontrare in Europa, un modello positivo c’è: Mechelen, città delle Fiandre di 86.000 abitanti che è riuscita a far convivere pacificamente 131 diverse etnie la cui conflittualità ha per anni fatto si che la località si classificasse tra le più pericolose del Belgio. Una città, questa, che ha rivendicato il fatto di trattare ogni cittadino come tale rivendicando le basi dello Stato di diritto, e non suddividendo invece la popolazione in maggioranza opposta a minoranze, in seconde generazioni piuttosto che in autoctoni. Se la presenza dell’apparato di repressione poliziesco è stato implementato per garantire pace sociale intervenendo prontamente laddove ve ne fosse bisogno, incentivare l’incontro tra i propri abitanti investendo sull’edilizia popolare e la riqualificazione di interi quartieri un tempo considerati periferici ha permesso l’affermarsi di una comunità cittadina capace di avere un’identità “positiva” che non lasciasse spazio a forme di violenza e scontro sociale che ne compensasse la mancanza. Basti pensare che Mechelen non ha visto alcun suo cittadino partire come Foreign fighters per combattere tra le fila dell’ISIS, nonostante il 20% della popolazione cittadina sia di fede musulmana. Un modello che, se ha avuto successo in una cittadina di meno di 90.000 anime, può certamente essere replicato in località europee ed italiane più piccole e che presentano oggi i medesimi problemi che presentava la città fiamminga al tempo. Anche il nostro territorio potrebbe prenderne spunto.