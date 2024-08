Molti cittadini si lamentano della mediocrità della classe politica italiana, ignorando che i politici di oggi sono lo specchio di un popolo degenerato dal punto di vista morale e culturale. Sono anni che il nostro Paese si ritrova orfano di statisti come Alcide De Gasperi o Bettino Craxi che avevano permesso all'Italia di fare un salto di qualità sotto il profilo economico.

Finita la Prima Repubblica, l'Italia si è ritrovata a essere guidata da una casta politica inette e villana. Silvio Berlusconi, per esempio, non è mai stato uno statista, ma un ex imprenditore che in qualità di capo del governo ha pensato a elaborare solo leggi che salvaguardassero gli interessi delle sue aziende, mentre raccontava barzellette oscene durante i summit internazionali, tra l'imbarazzo dei colleghi esteri che in fondo non lo avevano mai digerito. Come dargli torto se il fu Cavaliere si dedicava ad allegri bunga bunga con ragazze poco più che maggiorenni, attirando l'ammirazione dei cittadini che elogiavano un capo di governo che, anziché mantenere una compostezza istituzionale, si scopav*le olgettine, finendo davanti a un tribunale per sfruttamento della prostituzione minorile e gettando un'onda su un Paese che da da patria dei santi e dei poeti è diventato la patria dei corrotti, dei ladri e dei mafiosi.

E che dire di Umberto Bossi che a Pontida definiva i napoletani dei “cani colerosi” e mostrava il dito medio davanti alla bandiera italiana? Un partito di razzisti e di xenofobi che mandava in televisione un certo Bonanni che esibiva una pistola per legittimare il Far West contro i ladri che rubavano nelle case e annovera tra le sue file un certo Calderoni, autore dell'autonomia differenziata, che bollò la ministra dell'integrazione Keinge come un orango tango.

Non si può paragonare la compostezza e la competenza dei politici della Prima Repubblica con la degenerazione di quelli della Seconda. Certo, qualcuno potrà eccepire che nella Prima Repubblica la corruzione era diffusa, ma perlomeno era nascosta, mentre nella Seconda Repubblica è spudoratamente esibita e vergognosamente perdonata. Una corruzione figlia di un popolo che ha avuto l'ardire di mandare un corruttore come Berlusconi quattro volte al governo mentre in Svezia un deputato fu invitato a rassegnare le dimissioni per adulterio. Ma parliamo di Paesi che mai avrebbero tollerato i Papete di Salvini e gli insulti di De Luca.

Non è però solo questo il punto, ma la bassezza culturale di una classe politica che in quanto a ignoranza non ha rivali. Quando Matteo Renzi diventò capo del governo, non trovò di meglio che nominare come ministra una certa Marianna Madia che confessò apertamente di non sapere nulla di politica. Così come non sanno nulla di politica gli amici e i parenti di Giorgia Meloni che stanno al governo per grazia ricevuta, come il ministro Lollobrigida che ha avuto la faccia tosta di dire che i poveri mangiano meglio dei ricchi o il ministro Sangiuliano il quale ha affermato che Colombo voleva raggiungere le Indie sulla base delle teorie di un Galileo Galilei vissuto dopo di lui. E parliamo del ministro della Cultura. Il massimo del paradosso.

Il problema, però, è che questa gente è l'espressione del popolo italiano. E' lo specchio del degrado culturale che caratterizza il Paese. Se volete farvi un’idea di quanto il popolo italiano sia ignorante, guardatevi i giochi a qui trasmessi in televisione e noterete che i concorrenti non sanno nemmeno qual è la capitale della Svezia; ignorano chi ha scritto Uno, nessuno, centomila; dicono che Hitler e Mussolini si incontrarono per la prima volta nel 1954, cioè nove anni dopo la loro morte, e che i Mille furono guidati da Napoleone Bonaparte e non da Giuseppe Garibaldi. Ma si sa che, come recita un antico detto, ogni popolo ha i politici che si merita.