Gli abusi sessuali nelle istituzioni religiose sono un crimine particolarmente odioso, perché se lo fa un uomo è orrendo, ma se lo commette un membro di una confessione, allora assume contorni drammatici, perché un sacerdote o un pastore è visto come un rappresentante di Dio in Terra e la conseguenza del suo abuso è che si oscura la fede in Dio, scaraventando l'abusato nelle tenebre spirituali.

Quello che rende questo reato ancora più aberrante è l'omertà che circonda il predatore. Non di rado, infatti, coloro che hanno subito abusi sessuali nelle religioni vengano messe a tacere, come se fossero stati loro i colpevoli e non le vittime; non vengono ascoltati, non vengono creduti, si rimprovera loro di essere dei sobillatori. Questo perché ai diversi movimenti religiosi non interessa la tenuta fisica, mentale e spirituale dei fedeli, ma interessa solo salvare la propria reputazione e non finite in beghe giudiziarie e finanziarie.

Una quantità immensa di capi religiosi, nel corso degli anni, hanno assunto comportamenti esemplari, onorando la loro missione di rappresentanti di Dio in Terra, aiutando gli afflitti, gli emarginati, i poveri, i malati, i vulnerabili. Ma nello stesso tempo bisogna anche dire che vi sono state nelle religioni persone che hanno fatto esattamente il contrario di ciò che insegnavano.

Una indagine condotta dalla Commissione Nazionale della Gran Bretagna ha scioccato l'opinione pubblica inglese, portando alla luce numerosi abusi sessuali avvenuti dentro le organizzazioni religiose e non segnalate alle autorità. Secondo il rapporto, le vittime sono state penalizzate da una cultura in cui abuso di potere e sfiducia verso le istituzioni pubbliche sono marcate. L’inchiesta ha rilevato che “l’abuso sessuale dei bambini avviene in una vasta gamma di ambienti religiosi».

L’indagine ha sollevato clamore in Gran Bretagna e ha chiamato in causa trentotto organizzazioni religiose, tra membri della Chiesa Cattolica, dei Testimoni di Geova, dei Battisti, dei Metodisti, dell'Islam, dell'Ebraismo, dell'Induismo, del Buddismo. “La libertà di religione e di credo non può mai giustificare o scusare il maltrattamento di un bambino, o l’incapacità di prendere misure adeguate per proteggerlo dal male”, si legge nella relazione.

Un aspetto che favorisce gli abusi sessuali nelle religioni è la “mentalità da trincea” che vige nei movimenti e che ne impedisce la scoperta. Si vogliono risolvere le cose "all’interno", senza far trapelare nulla all'esterno, perché si teme per la propria reputazione o per quella dell’istituzione. Non si denuncia, al massimo di espelle, lasciando che pedofili e stupratori siano liberi di andare i giro, con il rischio di reiterazione del reato. Ci si arrocca nella propria trincea, finendo per diventare complici dei predatori sessuali.

La Chiesa Cattolica è in prima linea nel prendere le opportune contromisure contro questa terribile piaga. Ma la lotta contro gli abusi sessuali nelle religioni durerà probabilmente ancora a lungo ma di certo non saranno semplici introduzioni di regole o linee guida a risolvere il problema. Ci vogliono denunce, azioni penali e condanne esemplari. Perché gli abusi sessuali non sono peccati dettati dall'imperfezione umana che si possono condonare con una confessione, ma sono delitti volontari che devastano psicologicamente una vittima, rovinandogli-in molti casi-la sua intera esistenza.