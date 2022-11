"Il mio nome Natallia, cognome Pachabut.Sono nata 23 aprile 1983 nella piccola paese Bielorussia.Con la musica sono legata da piccola. Ho finito institute musicale n.2 con massimo dei voti. Specialità pianoforte. Fare improvvisazioni musicali mi piaceva da bambina. Ho partecipato nei concerti della scuola con il canto nel coro. Nell’Università aveva opportunità di partecipare nei concorsi musicali fra facoltà con il gruppo che era organizzata da facoltà dove ho studiato psicologia.

Vera passione per il canto e il suono pianoforte ho scoperto 5 anni fa, nella Russia, dove ho vissuto 9 anni e aveva voglia di trasferirmi in Italia. Primi testi della poesia e piccola ninna nanna sono nati dopo iniziò a studiare la lingua italiana. Primavera 2018 ho trasferito in Italia a Milano, dove ho cominciato la mia nuova vita italiana e lavorare con la musica pianoforte. Dopo sono nati primi piccoli brani delle mie canzoni italiane. Ma la mia vera attività musicale ho cominciato da autunno 2021 anno.

Era nato un bel nuovo brano “World’s of love”. Da dicembre 2021 anno ho partecipato le lezioni nel “WAVE PRODUCTION ACADEMY”che si trova a Milano con il corso “360 GRADI”. Il corso include produzione musicale, business della musica, creazioni artistiche. Da febbraio mese ho cominciato partecipare ai concorsi musicali con le mie canzoni inediti (piano, voce)

Videofestival Live a Milano Marittima

Milano Sing Gala Produzione E.D.M.

Tour Music Festival con partecipazione nel “Music Camp” e audizioni per il concorso internazionale.

“Una voce per San Marino” Eurovision contest casting a San Marino 30 ottobre.

Song festival 2 mari a Taranto con il Premio la categoria Critica e Premio Campus “I giardini della musica”.

Per il momento anche mi procedo a studiare con la produzione musicale online. Mi sembra che sia arrivato il momento quando ho qualcosa da dire tramite le mie canzoni. Mi piacerebbe in futuro legare la mia vita con la carriera artistica e scoprire le mie creative opportunità. Ho scelto l'Italia perché era sempre appassionata agli eventi di alta moda e alla musica delle sfilate. Ma in generale mi piace tanto cantare e suonare live sul palco. Ci sono i brani che vorrei creare con la danza moderna e lavorare al livello internazionale con la mia musica.





Info della canzone “I feel you”

La canzone porta i sentimenti d’amore fra due innamorati. Sono anime gemelle, che sentono i sentimenti uno e l'altro. Ci sono bei ricordi d'estate. E attraverso la natura vicino al mare e il sole si paragona il carattere dei personaggi.

Un po’ c’è gioia e tristezza come estate e autunno. Fra questi momenti c’è la speranza che arriva desiderato con la felicità. E che questi innamorati sono molto importanti perché riflettono l’amore per gli altri.

I feel you.

I love you.

You are like hot summer from the sun to the sea.

Sei come una calda estate dal sole al mare.

I feel you.

I love you.

All these moments of live brings me happiness

Tutti questi momenti della vita mi portano felicità.

So much I looked for myself and I found me in

Rainbows

the colors of the rainbows.

Tanto ho cercato me stessa e mi sono ritrovata nei colori dell’arcobaleno.

From the outside it looks like I am strong very

patient

patient, warm and joyful.

Dall'esterno sembra che io sia forte pazientosa, calorosa e gioiosa.

If only I’m like that.

Magari io sono così.

But inside me there is a strong sea that shines

from the clear sky and I do not want to lose from my memory.

Ma dentro me c’è il forte mare che brilla dal cielo sereno e che io non voglio perdere dalla memoria.

My love, it's not a surprise we're just the same.

Amore, non è una sorpresa che siamo uguali.

Coro:

Your mood changes, it is so strange.

One day we are happy and we laugh,

Another day you're so cold that you scare me.

Il tuo mood cambia è così strano.

Un giorno siamo felici e ridiamo.

The other you are so cold that you scare me.

L’altro sei cosi freddo che mi fai spaventare.