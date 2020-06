L'App Immuni dal 1 giugno potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri smartphone. La sua sperimentazione, invece, partirà ufficialmente il 3 giugno in Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. In pratica si tratterà di un un test di pochi giorni, forse una settimana, per provarne le funzionalità.

L'App permette di tracciare i contatti dei contagiati da Covid-19, in modo che se un suo utente risulterà essere entrato in contatto con una persona che in futuro può essere risultata positiva, Immuni la avvertirà fornendo le indicazioni necessarie a protezione della sua salute.

Immuni funziona senza seguire gli spostamenti di chi l'ha installata e senza conoscere la sua identità o quella delle persone con cui è entrata in contatto.

L'App associa ad ogni smartphone un codice generato in modo casuale. Quando due persone che hanno scaricato Immuni si incontrano, i loro dispositivi si scambiano i rispettivi codici via bluetooth. Se un utente dell'App, in futuro, dovesse risultare positivo al coronavirus, potrà inviare ad un server i codici dei dispositivi delle persone con cui è entrato in contatto. Immuni, periodicamente, contatta il server confrontando i codici disponibili sul dispositivo di untente con quelli delle pèersone che hanno comunicato di essere contagiate. In caso di corrispondenza, l'App dice all'utente che cosa fare e a chi rivolgersi per verificare il proprio stato di salute.