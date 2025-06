Dopo un periodo di pausa discografica e una vita che ha preso direzioni inaspettate, Andrea Pimpini, giovane cantautore italiano residente a Macao, annuncia il suo grande ritorno sulla scena musicale. Il nuovo singolo, intitolato “UN SOGNO E MILLE AZZARDI”, è già disponibile in pre-save su tutte le piattaforme digitali: https://onerpm.link/283148372498

La distribuzione del brano è affidata a oneRPM, mentre la gestione dei diritti è curata da Soundreef. Questa collaborazione garantisce una diffusione capillare e il rispetto dei diritti d’autore a livello internazionale.

“UN SOGNO E MILLE AZZARDI” non è solo un brano pop-rock dal ritmo incalzante, ma un racconto intenso di coraggio e determinazione. In meno di tre minuti, la canzone riassume la forza necessaria per trasformare sogni audaci in realtà concrete, unendo un sound diretto e moderno con due ritornelli potenti e un finale emozionante segnato da un pianoforte che lascia un retrogusto di adrenalina e riflessione.

“Questo brano è la celebrazione di un percorso difficile, ma anche un messaggio chiaro ai miei coetanei: credete nei vostri sogni. All’inizio vi diranno che è impossibile, poi, quando ci riuscirete, vi diranno che è stata solo fortuna. Ma voi saprete che ve lo siete meritato” — Andrea Pimpini

Nato nel 2002 in Abruzzo, Andrea debutta nel 2017 sul palco del Romics di Roma davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019 pubblica il suo primo inedito in collaborazione con Greater Fool Media, il network degli influencer italiani. Durante la pandemia, le sue dirette streaming catturano l’attenzione di Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021 conquista per tre settimane consecutive il primo posto nella classifica internazionale di Billboard, stilata insieme a Bandsintown.

Dopo il successo del suo primo EP in inglese, si dedica alla scrittura pubblicando due libri: uno dedicato a un viaggio in Giappone e uno sul tema della reportistica aziendale.

Trasferitosi a Macao per motivi di studio e lavoro, Andrea continua a coltivare la sua passione musicale, diventando un ponte culturale tra Italia e Asia. Con “UN SOGNO E MILLE AZZARDI” conferma la sua voglia di raccontare storie autentiche e di ispirare una nuova generazione di artisti pronti a osare.