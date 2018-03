Emis Killa, Aniram, Touch Down: il 28 marzo è un mercoledì di fuoco con tre party tra Vicenza, Lodi e Piacenza

Mercoledì decisamente impegnativo per Emis Killa e la djane Aniram e tutta la crew di Touch Down, il party italiano che fa ballare Ibiza e non solo. Infatti il 28 marzo 2018, ovvero all'inizio di quelle che molti ragazzi sono le tanto attese vacanze di Pasqua, Emis Killa e gli altri artisti fanno scatenare e ballare ben tre feste, tre locali e tre province diverse. Il tutto è organizzato con Level Up Milano. Alle 20 e 30 sono all'Exo di Thiene (Vicenza), alle 23 e 30 fanno emozionare l'X-Five di Tavazzano (Lodi) mentre alle 1 e 30 sono invece Avila Disco di Rivalta di Gazzola (Piacenza). Sono poi già in programma anche altri show per Emis Killa, a maggio 2018, entrambi in Sardegna. Il 19 sarà in piazza a Torralba (Sassari), mentre il 26 maggio si esibirà invece nella piazza di Trinità D'Agultu (Sassari).

Emis Killa, classe 1989, è una delle star del rap italiano. Con il suo primo disco "L'erba cattiva" (2012) conquista il disco di platino e si afferma sulla scena hip hop con numeri sorprendenti. È stato il primo artista italiano a essere stato invitato ai BET HIP HOP AWARDS in USA. Nel 2013 pubblica l'album "Mercurio" che ottiene il 1° posto in classifica con il singolo omonimo e il disco di platino. Nell'estate 2014 realizza la hit "Maracanã" (disco di platino digitale) il cui video è stato il più visto dei 3 mesi estivi. Ha scritto il libro "Bus 323. Viaggio di solo andata", subito un successo editoriale. Ha condotto Goal Deejay su Sky Sport e gli Mtv Music Awards 2015 a Firenze. Per due anni è stato la voce di One Two One Two con Ensi su Radio Deejay. Emis Killa è stato anche uno dei 4 coach di The Voice of Italy 2016. Nel 2016 Emis Killa è tornato sulle scene musicali con il singolo "CULT", hit dell'estate certificata disco di platino digitale. A settembre escono "Dal basso" e "Quello di prima". I brani sono contenuti nel disco "Terza Stagione" (disco d'oro), terzo album di Emis Killa, che ha esordito al 1° posto della classifica dei dischi più venduti in Italia. Al disco seguono i singoli "Parigi" feat. Neffa (disco d'oro digitale) e "Non è facile" feat. Jake La Furia. A marzo 2017 Emis Killa inaugura il nuovo tour con due date a Roma e Milano. A luglio conduce la diretta della serata finale di Tomorrowland su Rai4, mentre partono i preparativi per il nuovo album, anticipato dal singolo "Linda" (certificato disco d'oro digitale).