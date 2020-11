Rapina in banca in centro a Milano, all'altezza di Piazza Ascoli. A farne le spese, l'agenzia Credit Agricole di via Stoppani, il cui direttore ha ricostruito così lo svolgimento dei fatti:

«Sono entrati dalle fogne e hanno chiesto di aprire il caveau. Hanno cercato di svaligiare le cassette di sicurezza e poi, come sono entrati, sono usciti... da un buco nel pavimento».

I rapinatori hanno portato con sé alcune cassette di sicurezza. In base alle modalità, non è neppure da escludere che la rapina possa anche essere stata fatta su commissione, proprio per trafugare una o più cassette di sicurezza di cui già in precedenza era conosciuto il contenuto.

La polizia, intervenuta poco dopo, ha circondato la filiale, bloccato la piazza, iniziando ad ascoltare i dipendenti della banca, in modo da ricostruire la dinamica di quanto accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sembra che i rapinatori fossero sei e secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbero entrati nella filiale del Credit Agricole attraverso un buco scavato da un palazzo adiacente.

Nessun ferito tra i dipendenti della banca, salvo il direttore che accortosi di quanto stava avvenendo ha urlato, consentendo ad una impiegata di fuggire, ed è stato colpito alla testa dai rapinatori con il calcio della pistola.