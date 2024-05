L'archivio dell'Ansa è una fonte di informazione importante per ogni ogni quotidiano che si rispetti. Nata nel 1975, l'Ansa è un patrimonio italiano utile per ricavare i primi dettagli di notizie che spesso si trasformano in inchieste. Ed è proprio dal primo lancio sulla scomparsa di Emanuela Orlandi che si denotano anomalie che potrebbero essere utili per la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Orlandi.

Prima di analizzare l'annuncio negli aspetti più significativi, è necessario citare la persona che si recò all'Ansa per far pubblicare l'inserzione di sparizione di Emanuela Orlandi: l'immancabile Mario Meneguzzi, zio di Emanuela. Avrebbe potuto farlo il padre di Emanuela. Oppure il fratello Pietro. O, ancora, le sorelle Natalina e Federica. Ma non lo hanno fatto e non si è capito perché avessero delegato Meneguzzi a divulgare un annuncio con strane incongruenze.

Ecco il testo integrale uscito sull'Ansa alle 16,30 del 24 giugno 1983:

Viva apprensione ha destato in Vaticano la scomparsa di una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi, figlia di un messo della Prefettura della Casa Pontificia, della quale non si hanno più notizie da due giorni. La giovane è cittadina del Vaticano dove è nata e abita con la famiglia composta dai genitori e cinque figli. Alle 18,45 di mercoledì scorso è stata vista uscire dal Conservatorio di Santa Cecilia dove studia flauto e canto corale insieme a due compagne con le quali ha percorso insieme un tratto di strada per prendere l'autobus. Le due amiche sono salite su un mezzo pubblico mentre lei, che abita in una zona diversa, è rimasta alla fermata in attesa. Visto che l'autobus ritardava la ragazza ha telefonato a casa avvertendo del ritardo una sorella maggiore, ma da quel momento nessuno l'ha più vista. I familiari e i colleghi del padre, che temono un rapimento, erano restii a rivolgersi alla stampa, ma hanno rotto ogni indugio per l'angoscioso trascorrere delle ore. Emanuela Orlandi, che frequenta il Liceo Scientifico al Convitto Vittorio Emanuele, al momento della scomparsa indossava un completo jeans con maglietta bianca a maniche corte. La giovane è alta un metro e sessanta e ha i capelli neri molto lunghi. L'ispettorato di polizia presso il Vaticano, al quale è stato denunciato il fatto, sta svolgendo indagini.

Dalla lettura dell'annuncio si notato dettagli che non corrispondono al vero. Per cominciare, non è vero che Emanuela fece perdere le sue tracce all'uscita del “Conservatorio di Santa Cecilia”, ma del Conservatorio Tommaso Ludovico da Vittorio, che si trovava in Piazza Sant'Apollinare, mentre Santa Cecilia si trova in Via dei Greci, una zona di Roma completamente diversa. È difficile pensare che lo zio Mario non sapesse non studiava la nipote. E fu clamoroso che la famiglia Orlandi non si fosse accorto di questo errore che avrebbe reso impossibile per eventuali testimoni fornire informazioni su Emanuela.

Inoltre, si legge: "Visto che l'autobus ritardava la ragazza ha telefonato a casa avvertendo del ritardo una sorella maggiore". Anche questo particolare è falso, perché Emanuela chiamò a casa per parlare dell'offerta di lavoro da parte dell'uomo dell'Avon, un dettaglio inserito anche nella denuncia di scomparsa da Natalina Orlandi alla polizia ma ignorato da Mario Meneguzzi all'Ansa.

Ma procediamo con l'analisi del testo dove si legge: “I familiari e i colleghi del padre, che temono un rapimento, erano molto restii a rivolgersi alla stampa, ma hanno rotto ogni indugio per l'angoscioso trascorrere delle ore”. Come abbiamo fatto notare in un articolo precedente, non è assolutamente vero che il Vaticano pensasse a un rapimento, questo fu un timore solo degli Orlandi. E' vero: i servizi segreti francesi avevano avvisato il Vaticano della possibilità di un nuovo attentato contro il papa, ma nessuno parlò della possibilità che fossero rapiti cittadini vaticani, per cui non si comprende questo dettaglio da cui scaturirà una cascata di errori marchiani a catena.

L'Ansa continua: “Emanuela Orlandi, che frequenta il Liceo Scientifico al Convitto Vittorio Emanuele al momento della scomparsa indossava un completo jeans con maglietta bianca a maniche corte”. Qui torniamo al discorso del ping pong sull'abbigliamento indossato da Emanuela il giorno della scomparsa. Natalina Orlandi nella denuncia aveva parlato di camicetta bianca. Lo zio Mario parla di maglietta bianca. Un dettaglio, il secondo, confermato anche da Raffaela Monzi e che, stranamente, sparì sui manifesti sparsi per Roma per far posto di nuovo alla camicetta bianca.

Conclusione: come mai questo annuncio è pieno di ambiguità? Qui, ovviamente, non si vuole alludere a nulla di particolare. Si mettono solo sul tavolo dei fatti su cui poi ognuno è libero di farsi la propria opinione.