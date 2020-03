Prosegue l’attività di sanificazione nelle strade avviata dal Comune in tutto il territorio: già nella giornata di ieri, quando è stato avviato il servizio, che interessa strade, marciapiedi e arredo urbano, sono stati nebulizzati circa 40 mila litri di disinfettante, prodotto, che non provoca, come sottolineato dai tecnici comunali, danni alla salute delle persone e degli animali.

L’attività, programmata dal vicesindaco Ciccio Italiano, si articola in tre turni e coinvolge più squadre: la prima con l’autobotte per la sanificazione delle strade di tutto il territorio comunale, la seconda ad intervenire in maniera più specifica sui marciapiedi e le aree, dove solitamente si registrano assembramenti di persone (Poste, terminal aliscafi, stazione ferroviaria).

“Un’iniziativa su vasta scala. – ha dichiarato il Sindaco Formica – Dopo avere consultato gli esperti, siamo giunti alla conclusione che una sanificazione, come quella che stiamo facendo eseguire, sarà molto utile, unitamente al rispetto rigoroso delle misure imposte dal Governo, per ridurre il rischio di contagio”. Un piano per la consegna a domicilio dei farmaci agli anziani milazzesi in condizioni di fragilità e ai cittadini in isolamento fiduciario è stato concordato dal Comune e dall’ASP nel corso d’una riunione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato di Milazzo - Isole Eolie, che ne coordinerà il servizio avvalendosi anche di altri volontari della Protezione civile, Charitas, Cao e Pozzo di Sicar.

Data l’emergenza epidemiologica, l’accordo, fortemente voluto dall’Assessore ai Servizi Sociali Giovanni Di Bella, potrà garantire la consegna dei farmaci a domicilio a tutti quelli impossibilitati a spostarsi da casa e si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità.

“Lo scopo, dice Di Bella, è di assicurare un servizio efficiente a quanti non hanno parenti o altri mezzi per sopperire alle necessità urgenti ed inderogabili. Il direttore del Distretto di Milazzo dell’ASP Patrizia Napoli ha assicurato l’impegno dell’azienda sanitaria provinciale ad avviare tale iniziativa coinvolgendo i medici di famiglia. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Milazzo Isole Eolie, invece tramite un numero dedicato (3342160204), provvederà alla raccolta delle istanze dei cittadini. Il servizio telefonico è attivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (fascia mattutina) e dalle 15:00 alle 17:30 (fascia pomeridiana) da Lunedi a Sabato. Successivamente, i volontari del Comitato CRI di Milazzo – Isole Eolie trasmetteranno i nominativi ricevuti al Distretto per l’inoltro al medico di base, il quale emetterà la prescrizione farmaceutica in modalità telematica all’indirizzo e-mail della Croce Rossa. La consegna dei farmaci, verrà effettuata nell’arco delle 24 ore e dietro pagamento del ticket sanitario corrisposto alla farmacia dal volontario. Il servizio di consegna è completamente gratuito: attraverso il recapito a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali.

“Ritengo si tratti di un ulteriore segnale nei confronti dei soggetti più deboli in questo particolare momento – afferma Di Bella – nonché la dimostrazione del fatto che l’azione dei volontari sul territorio sia l’espressione più bella di un’Italia che aiuta sempre al servizio degli altri e pronti a fare del loro tempo “Il Tempo della Gentilezza” a fianco dei più vulnerabili e dando loro il senso di appartenenza ad una comunità, di cui tutti siamo cittadini. Per questo, mi auguro che le risposte all’utenza siano adeguate e colgo l’occasione per sottolineare l’importanza che le richieste di farmaci provengano da coloro che si trovano in reale stato di bisogno sanitario e sociale”.