“Il Gruffalò!” “E chi sarà mai?”

“Ma come, davvero tu non lo sai? Ha zanne tremende, artigli affilati, e denti da mostro di bava bagnati”.

Suonano così le parole in rima nella traduzione italiana del testo che Julia Donalson ha creato ispirandosi ad una nota favola tradizionale cinese. In Italia è stato pubblicato per la prima volta nel 1999 con le illustrazioni originali di Alex Scheffler e in breve tempo è diventato un caso editoriale della letteratura per l’infanzia con milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in oltre cinquanta lingue.

Dieci anni dopo ne è stato tratto un film di animazione e ha visto anche diversi adattamenti teatrali – celebri le produzioni della compagnia inglese Tall Stories e degli olandesi Meneer Monster. A portarlo in scena in Italia, per il secondo anno, in una versione del tutto originale, è la Fondazione Aida con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con la BSMT (Bernstein School of Musical di Bologna).

Liberamente tratto da Il Gruffalò di Julia Donaldson e Alex Scheffler con l'adattamento drammaturgico di Pino Costalunga e Manuel Renga e la Regia di Manuel Renga, è interpretato da Gaia Carmagnani, Stefano Colli, Elisa Lombardi, Ivan Portal. Le musiche originali di Patrizio Maria D’Artista accompagnano la coreografia di Elisa Cipriani e Luca Condello.

Ripartirà quindi il 1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, il secondo tour della commedia musicale "Il Gruffalò", la prima storia letta dall’ex First Lady Michelle Obama negli appuntamenti in streaming dedicati ai più piccoli durante la quarantena. Fino a primavera inoltrata "Il Gruffalò" sarà in tour in molte città italiane.

Il tour nazionale dopo il debutto 1 e 2 ottobre , proseguirà fino all’8 maggio 2023 in tutta Italia.

“La nuova tournee prenderà avvio, per il secondo anno, dal Teatro Manzoni, - spiega Meri Malaguti, direttore di Fondazione Aida - a conferma dell’apprezzamento del pubblico per un lavoro che restituisce appieno l’opera letteraria, e al contempo ne dona una nuova giovinezza grazie all’adattamento musicale pensato ad hoc”. Una fiaba per grandi e piccoli, senza età, in grado di parlare al nostro mondo emotivo sciogliendo nodi senza passare dalla ragione come solo i classici del genere sanno fare. Una fiaba che parla di una delle emozioni più forti: la paura. Perché la conoscenza di sé passa anche dalla conoscenza delle nostre paure: scopri che paure hai e saprai chi sei.



La storia è quella di un astuto topolino affamato che per proteggersi dalle insidie del bosco e dai predatori che vorrebbero mangiarlo, inventa la presenza di uno strano animale con gli “occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sulla pelliccia”, una specie di incrocio tra un orso e un bufalo. Scoprirà con gran sorpresa che la terribile creatura, da lui solo immaginata, esiste davvero, ma niente paura sarà proprio il Gruffalò a diventare il migliore alleato della sua sicurezza. In scena i riti di iniziazione del nostro topolino che,

dopo aver affrontato e superato tutte le prove - soprattutto le sue paure – ne uscirà più forte e consapevole di prima.

La messa in scena, che prevede il coinvolgimento del pubblico, racconta la vicenda in forma di Musical, lasciando intatte le rime della scrittrice inglese e facendo indossare agli attori costumi ispirati alle illustrazioni del disegnatore tedesco Scheffler. La regia è affidata a Manuel Renga, condirettore artistico del Teatro Libero di Milano con Corrado Accordino e fondatore della compagnia Chronos3. Lo stesso Renga ha curato anche l’adattamento drammaturgico con Pino Costalunga, autore esperto di letteratura per l’infanzia. Le musiche, tutte originali, sono state composte da Patrizio Maria D’Artista.

*_©Angelo Antonio Messina