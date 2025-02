La Roma continua a correre a ridosso della zona valida per un posto in Europa. Nel posticipo che chiude la 26.ma giornata di Serie A la squadra di Ranieri travolge 4-0 il Monza, incassa la terza vittoria consecutiva e si porta a -2 dal sesto posto della Fiorentina a quota 40 punti.

All'Olimpico va in scena un monologo giallorosso. Nel primo tempo Saelemaekers (10') sblocca il match con un gran sinistro a giro dal limite e Shomurodov (32') raddoppia i conti di testa su perfetto assist di Soulé. Nella ripresa poi ci pensano Angelino (73') e Cristante (88') ad archiviare la pratica con un sinistro chirurgico e una bella girata di testa.

Claudio Ranieri può dirsi più che soddisfatto:

"I ragazzi si stanno allenando bene sin dall'inizio, l'ho detto sin dall'inizio, e si vede che è uno spogliatoio sano. Per esempio un giocatore mi aveva chiesto di andare a giocare a padel, ma gli ho detto di no perché c'era allenamento. Paredes e Dybala mi hanno chiesto di lasciarlo andare e quando il gruppo chiede, non ci si può fermare. Stiamo facendo bene, ma ogni partita fa a storia a sé. Sto già pensando al Como che ci ha battuto in campionato. È una squadra in piena euforia, Fabregas è uno dei top manager in Europa, per cui la mia mente è già al Como".

A questo punto la Roma può puntare in grande:

"La cosa più importante è esser riuscito a rendere orgogliosi i supporters di questi ragazzi. Si fidano di loro, sanno che possono sbagliare, ma li aiutano anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo continuare ad andare avanti così ogni partita. Stimo tantissimo il Como. E' una squadra dura, abbiamo visto quando ha fatto con il Napoli, ma lo abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle. Poi ci sarà l'Europa League e anche lì sarà una partita importantissima. Abbiamo ripreso il campionato, a fine anno vedremo cosa accadrà".