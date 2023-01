Dopo il successo assoluto del concerto dei Vipers Queen Tribute Band e prima di un'altra grande tribute band del 4 febbraio, ovvero i Senza Filtro (Articolo 31 + J-Ax Tribute Band), sabato 28 gennaio al Caballo Loco di Seriate - Bergamo il tasso di divertimento resta decisamente alto.

ul palco infatti vanno TEO E LE VELINE GRASSE. Istrionici, bizzarri e fuori dagli schemi, TEO E LE VELINE GRASSE si sono fatti spazio nel panorama della musica dal vivo differenziandosi per le ormai conosciute doti tecniche dei componenti della band. L'importante mole di concerti all'attivo ha portato le Velinacce ad avere grande padronanza del palco, dimostrando ad ogni esibizione la grande passione per la musica e la loro innata capacità di divertire il pubblico, senza mai scadere nella banalità.

Sono semplici ragazzotti di paese ma si atteggiano a rockstars e, una volta sul palco, indossano i loro coloratissimi abiti di scena e infiammano la platea con il loro vastissimo repertorio dai folli arrangiamenti. Brani di musica italiana completamente stravolti dalle diaboliche menti di questi 6 pazzi sperimentatori di suoni che distruggono un classico "lentone" suonandolo come i Foo Fighters, riesumano un vecchio brano meteora e lo arraggiando come i Muse e assemblano riff internazionali su cose che sentivate canticchiare a vostra zia mentre cucinava le verze.

Nei loro concerti non mancano mai alcuni brani di loro produzione pescati dai loro 3 dischi "CANZONI PER CODE IN TANGENZIALE", l'ormai introvabile album live "NUDI E CRUDI" e l'ultimo arrivato "LA SOLITUDINE DEI CENTRI COMMERCIALI", il primo e l'ultimo disponibili anche on-line su iTunes e le migliori piattaforme digitali. Unici nel loro genere creano dipendenza al pubblico che ormai li segue ovunque e che contribuisce a rendere ogni loro concerto una grande festa.



Sabato 28/1 al Caballo Loco Seriate per il concerto di Teo e le Veline Grasse l'ingresso dopo cena costa 10 euro con consumazione. Chi lo desidera può cenare dalle 21 su prenotazione presso la pizzeria del locale. Dopo il concerto, dj set a cura di Dj Pauleyes. Concerto alle 22, dj set dalle 24 a tarda notte.



//



Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/