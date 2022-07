Erano settimane ormai che sui vari canali social a tema “crypto”(Telegram, Twitter, Discord) rimbalzava la notizia.

Di fatti è stata proprio Artàporter, startup torinese che che ha come mission quella di portare l’arte al di fuori dei luoghi comuni, a svelare il mistero sulla sua pagina Instagram, attraverso un post che recitava:

“Finalmente potremo ammirare le 20 opere selezionate nella call for digital artist 20xL22 più le 10 menzioni speciali, tra cui anche un bellissimo NFT di Cupydo”.



20xL22, una straordinaria call for artist, organizzata da Artàporter in collaborazione con l’archivio storico Olivetti, per omaggiare l’iconica macchina da scrivere meglio conosciuta come LETTERA 22.

La notizia è stata poi confermata anche dal crypto artist Cupydo che sulla sua pagina Instagram (non di facile accesso) in quanto come profilo privato, è lui il solo a poter decidere a chi mostrare i suoi contenuti, ha realizzato una stories dove spoilerava la sua partecipazione all’evento.

Non sappiamo ancora nulla sulla tipologia di opera presentata, in quanto nessuna immagina è ancora trapelata.

Solo giovedì 14 giugno, al vernissage organizzato ad Ivrea nella sede di SPRITZ, locale a marchio Olivetti che si dedica alla realizzazione e alla vendita di prodotti dedicati alla storica azienda, si potrà ammirare la crypto opera di Cupydo.

Per l’archivio storico Olivetti si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione in campo artistico e digitale.

Entrare a far parte di quel Metaverso di cui sempre più spesso sentiamo parlare ma che conosciamo ancora molto poco e l’NFT di Cupydo sembra essere il giusto passepartout per accedervi.

Non ci resta che attendere il 14 luglio per scoprirlo.