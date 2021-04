Prosegue l’attività di indirizzo dell’Assessore alla Cultura Francesco Alesci finalizzata al potenziamento della biblioteca.

L’esponente della Giunta Midili ha comunicato che è stata completata la catalogazione degli ultimi volumi acquistati lo scorso anno permettendo un aggiornamento dell’offerta di volumi, con una diversificazione per settore.

«Grazie al lavoro del personale – afferma Alesci – abbiamo delle sezioni dedicate ai più giovani, agli amanti della storia, ma anche della narrativa. Tutti libri che sono disponibili attraverso il prestito tramite prenotazione: si tratta di un modo per rafforzare il rapporto tra l’istituzione culturale ed i cittadini e far sì che la nostra biblioteca sia il motore della cultura e non soltanto un luogo di approfondimento attraverso l’accesso ai libri, dove si sviluppa il pensiero critico, il terreno fertile per la costruzione e la conservazione dell’identità delle comunità locali».

In leggero aumento il dato dei positivi al Covid a Milazzo: sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’ASP al Sindaco il report Covid aggiornato registra infatti 161 contagi, due più di ieri.