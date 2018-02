Direzione Turismo incontra… Salerno

In attesa della III Edizione prevista il prossimo 7 Marzo 2018 a Cava de’ Tirreni, proseguono gli appuntamenti con “Direzione Turismo incontra…”, ciclo di eventi organizzati in collaborazione con enti e professionisti del settore per creare occasioni di confronto e crescita su tematiche legate al turismo, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio. Dopo gli incontri di Cava de’ Tirreni e Palma Campania, il terzo appuntamento con “Direzione Turismo incontra…” è previsto il prossimo Giovedì 8 Febbraio alle ore 17.00 presso il Salone Gonfalone del Comune di Salerno.

Si parlerà di promozione territoriale e valorizzazione del territorio insieme al Sindaco della Città di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Roberto De Lucae l’Assessore alle Politiche Giovanili Mariarita Giordano.

Insieme a Giuseppe Gagliano, presidente Federalberghi Salerno e Luigi Bisogno, presidente di Donation Italia, si approfondirà il tema dell’Hospitality e di quelle che sono le parole chiave del nuovo concetto di accoglienza per chi lavora all’interno di una struttura ricettiva.

Si parlerà anche di accoglienza turistica e turismo responsabile con Ciro Adinolfi, referente EPT Salerno, Bruno Infante, presidente Pro Loco Salerno Città Visibile e Orazio De Nigris, Amministratore Delegato della Stazione Marittima di Salerno.

L’incontro, gratuito ed aperto al pubblico, sarà occasione per presentare insieme con Annalisa Milione, la III Edizione di Direzione Turismo e focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’accoglienza turistica quale fattore predominante nella scelta finale per il turista.