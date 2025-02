Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS, ha presentato un Piano strategico ambizioso che punta a ridefinire il panorama ferroviario italiano e internazionale. Con un investimento complessivo di 100 miliardi di euro, il Piano include la creazione di una newco dedicata alla valorizzazione della rete Alta Velocità, iniziative per l’espansione all’estero e miglioramenti nei servizi ferroviari nazionali.



Stefano Donnarumma: la newco per l’Alta Velocità

Tra le principali novità presentate da Stefano Donnarumma vi è la costituzione di una nuova società, che avrà il compito di gestire la rete Alta Velocità. “Si tratterebbe di conferire la rete di Alta velocità, che vale circa 8 miliardi di euro, in una newco costituita sotto la nostra controllata al 100% RFI – ha spiegato l’Amministratore Delegato – Per fare funzionare l’operazione dovrà essere adottato un modello di finanziamento e remunerazione dell’utilizzo della rete ferroviaria analogo a quello delle reti del gas”. Un modello che può garantire sostenibilità finanziaria e attrattività per gli investitori, “in grado di rendere finanziariamente interessante l’ingresso di un socio, che potrebbe avere la veste di un fondo infrastrutturale creato, per esempio, da Cdp o da F2i”, ha aggiunto Stefano Donnarumma.



Stefano Donnarumma: “Vorremmo essere un campione a livello europeo con sistemi di sicurezza avanzati”

Il Gruppo FS ha già un’importante presenza all’estero, con 230 milioni di passeggeri annui. Stefano Donnarumma prevede un aumento del 40% nei prossimi anni anche grazie a progetti innovativi come il trasporto passeggeri su autobus elettrici in Olanda. Il modello sarà replicato in altri Paesi, con l’obiettivo di diventare leader europeo nel trasporto locale. In Germania, FS genera già 1 miliardo di ricavi dal traffico pendolare, mentre in Spagna il successo dell’Alta Velocità con i Frecciarossa è già consolidato. La creazione della sub-holding FS International permetterà di valorizzare queste attività, aprendo a nuovi soci e partner. Migliorare i servizi ferroviari è una priorità per l’AD Stefano Donnarumma, che ha ribadito: “Vorremmo essere un campione a livello europeo con sistemi di sicurezza avanzati”. Tra gli obiettivi figurano l’aumento della puntualità del 4%, la copertura totale della rete primaria con il sistema Ertms e l’adozione di Intelligenza Artificiale per ottimizzare le infrastrutture. Il Gruppo investirà inoltre 150 milioni di euro per una rete di antenne che garantirà connettività avanzata sui treni Alta Velocità, offrendo un’esperienza di viaggio di qualità superiore.