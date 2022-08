Se il senso della vita non è quello della Chiesa ma quello della musica, non vedo perché il sommo poeta debba essere Dante. Il sommo poeta del nostro tempo è Mogol, che è ispirato sempre e solo dalla musica, perché il senso della musica è il senso della vita.



Il poeta conduce alla verità. E il percorso verso la verità, come insegna Platone nel mito della caverna, è un percorso di liberazione. Il poeta è dunque il liberatore platonico che ridiscende nella caverna per liberare chi si trova ancora nel mondo che / prigioniero è, ossia nel tessuto di riti e paure / di rabbie e di preghiere in cui il senso della vita, confuso ed umiliato, si è perso oramai. Si tratta di chi è da sempre abituato a vedere le ombre proiettate sul fondo della caverna ed è convinto che esse siano la verità. Solo quando si sarà liberato si renderà conto che quelle ombre non erano altro che specchi per le allodole, e potrà vedere le persone che reggono le statuette davanti al fuoco: la nostra società e la Chiesa, che ci tengono prigionieri nella fossa del leone, laddove avrai come vanto / una nuova condanna. Sono le persone che cercano di tenerti ancorato a tradizioni, falsi dogmi e ideologie: i fantasmi, la tua gente / che ti chiudono la mente.



Questo è successo anche a me. Per poter spiccare il volo, sono dovuto uscire dall’uovo e dal castello di tradizioni: Le scarpe blu / le stringhe bianche son bandiere al vento e tu / sei uno in più, un altro / uscito dal castello. / Ancora un uovo / s’è schiuso ormai / cade, s’alza, ricade e poi / indietro mai! Sono versi che ricordano il Demian di Hermann Hesse: L'uccello lotta per uscire dall'uovo. L'uovo è il mondo. Per nascere devi distruggere un mondo. L'uccello vola a Dio. Il nome del Dio è Abraxas. È infatti l’uscita dall’uovo che apre la via verso sé stessi e rende possibile un’indipendenza interiore. Ed è facile intuire perché Hesse parli del Dio Abraxas: siamo usciti dal paradiso del Dio punitivo e voliamo verso il Dio che ci guarda e sorride, con il cielo che assiste quieto e complice.



La Chiesa però, facendoci sentire peccatori, continua a ferire le ali di chi si è finalmente liberato ma sta ancora imparando a volare. Allora c’è il rischio di mettere i remi in barca e di scendere a compromessi. Per fortuna nel mio caso c’è stato il poeta a dirmi di non rinunciare e ad assicurarmi che l’anima è bianca come la neve, che sono innocente anche se le ali bianche non sembran più, perché oscurate dalle cattedrali. Se rinunci sarai un uomo vinto, che anche se è santo / purtroppo è un uomo spento / ne sarà probabilmente mai contento. Quindi è meglio restare quel che sei / solo quel che sei al momento!



Questo è stato per me il poeta: la voce di un amico che mi ha parlato attraverso le sue canzoni, accompagnandomi in un percorso di liberazione, formazione e maturazione, un secondo psicologo che mi ha seguito e mi ha aiutato a uscire dalle trappole di questa società. Adesso sorvolo anch’io le accuse della gente che è ancora nel castello e che vorrebbe confinarmi nei suoi binari stretti e opprimenti. È in questo senso che il mio canto libero è Mogol.



Canzoni citate:

Il mio canto libero (Mogol-L. Battisti); Macchina del tempo (Mogol-L. Battisti); Il nostro caro angelo (Mogol-L. Battisti); Gli uomini celesti (Mogol-L. Battisti); La mia rivoluzione (Mogol-A. Radius); Sinfonia delle scarpe da tennis (Mogol-G. Lorenzi); Amor mio (Mogol-L. Battisti); Il mare dei papaveri (Mogol-R. Cocciante); La voce di un amico (Mogol-Audio2); Coerenza (Mogol-U. Tozzi).