Fino a qualche anno fa gli c'era una grande differenza tra smartphone Android di fascia alta rispetto ai dispositivi di fascia media.

Oggi, invece, le differenze sono sempre minori ed anche il design degli smartphone di fascia media è curato ed interessante.

In questo caso, poi, ci troviamo di fronte a due degli smartphone più belli in assoluto. Gli smartphone in questione sono l'Oppo Reno 2 e l'Oppo Reno 2Z.

Questi prodotti si posizionano nella fascia media (Reno 2Z) e medio-alta (il Reno 2) del mercato e, quindi, quest'ultimo in particolare è un gradino sotto ai top di gamma.

Entrambi saranno venduti ufficialmente in Italia e rappresenteranno di certo una valida alternativa a quelli attualmente in offerta.

Oppo Reno 2

Caratteristiche tecniche

Display: Dynamic AMOLED, 6.55″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 730

GPU: Adreno 618

RAM: 8GB

Memoria interna: 256GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP + 13MP + 8MP + 2MP), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, jack audio da 3.5mm

Oppo Reno 2Z

Caratteristiche tecniche

Display: AMOLED, 6.53″ Full HD+

CPU: MediaTek Helio P90

GPU: PowerVR GM 9446

RAM: 8GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 9

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, jack audio da 3.5mm