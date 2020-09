Chloe Rose Lattanzi, la figlia che Olivia Newton-John ha avuto dal matrimonio con l'attore Matt Lattanzi ha condiviso il commovente video del loro primo abbraccio dopo tre mesi di separazione.

Olivia Newton-John, 71 anni, sta combattendo contro un tumore al seno e come immunodepressa deve più di altri fare attenzione a non farsi contagiare dal coronavirus.

Per questo madre e figlia, la prima vie in California e la seconda in Oregon, non si erano viste per più di tre mesi... fino a qualche giorno fa.

Questo il tenero e dolce video che testimonia la "reunion" familiare: