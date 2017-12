Vincenzo Montella approda in Spagna, allenerà il Siviglia

Un mese dopo l'esonero dal Milan, Vincenzo Montella ha già trovato un'altra panchina nella Liga spagnola. L'allenatore campano, dopo Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan allenerà il Siviglia fino a giugno 2019.

Dopo aver firmato questo venerdì la rescissione del proprio contratto con il Milan, in serata Montella sarà a Siviglia per porre la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club per una stagione e mezza. Già sabato dirigerà il primo allenamento della sua nuova squadra.

In campionato, il Siviglia è attualmente quinto con 29 punti. Il prossimo incontro, il penultimo del girone di andata, si disputerà il 6 gennaio e vedrà impegnato il Siviglia nel derby contro il Real Betis, dove Montella incontrerà Joaquín (Sánchez Rodríguez), suo ex giocatore da lui rilanciato quando allenava a Firenze.