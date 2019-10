Si terrà a Roma il prossimo 25 ottobre 2019 il Convegno nazionale Andig sul tema "La trasformazione digitale del Paese".

Le nuove tecnologie sono ormai presenti in ogni ambito delle nostre vite e questo impone di analizzarne ogni aspetto, non solo per conoscerne gli sviluppi ma anche per garantire la sicurezza degli utenti della rete che utilizzano i nuovi media per accedere ad ogni servizio.