Laura Pausini sarà una delle conduttrici della cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025, che si terrà il prossimo 20 febbraio, presso il Kaseya Center di Miami.

L’italiana più latina del mondo sarà affiancata da Thalia e Alejandra Espinoza, che si alterneranno, sul palcoscenico, come host d’eccezione di una serata dedicata alle più grandi star della musica latina.

Dopo aver concluso il suo decimo tour mondiale con oltre 500.000 presenze, in 80 show in tutto il mondo, l’artista femminile più performante del nostro paese, a livello mondiale, torna da protagonista non solo per brillare alla conduzione, ma anche come candidata a due dei premi più prestigiosi.

Le nomination ricevute appartengono alle categorie Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año - Pop Balada, quest’ultima ricevuta per la sua collaborazione con l'artista internazionale Luis Fonsi nel brano Roma, una ballata acclamata per la sua interpretazione emotiva e per l'unione di due delle voci più amate della musica latina.

Laura Pausini è di casa al Premio Lo Nuestro, cerimonia che celebra l’eccellenza della musica latina scelta dal pubblico, fin dall’inizio della sua carriera.

La prima partecipazione risale al 1995, come vincitrice della categoria Nuovo Artista Pop dell’Anno, a cui seguono 16 nomination, due vittorie come Artista Femminile dell’anno (2006 e 2012) e un Premio alla Carriera (2015). Nel 2018, aveva già ricoperto il prestigioso ruolo di conduttrice nella 30° edizione della cerimonia e, nel 2022, regala una memorabile esibizione realizzata presso La Lanterna di Alessandro Fuksas, arricchita da immagini mozzafiato della Città Eterna.

Torna quest’anno, ancora, nelle doppie vesti di host e candidata, per cementare il suo status di icona pop a livello mondiale: la cantautrice dei record, con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come Person of the Year 2023 (prima, in assoluto, non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès, vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista, in assoluto, a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Si è esibita nei palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all'Olympia di Parigi.

La sua voce inconfondibile, la sua versatilità e il suo legame indissolubile con il pubblico, costruito in oltre 30 anni di carriera e grandi successi, l'hanno resa una delle artiste e cantautrici più amate e rispettate in ogni angolo del mondo e, ora, torna con il suo talento e la sua presenza inconfondibili per trasformare la 37° edizione del Premio Lo Nuestro un evento indimenticabile.

La cerimonia del Premio Lo Nuestro 2025 sarà trasmessa, in esclusiva, da Univision, Unimax e Vix il prossimo 20 febbraio dalle ore 7 p.m. (ET) / 6 p.m. (CST) / 1 a.m. (CET).