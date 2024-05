Una circolare pubblicata sui social network da Antonio De Santis, ex assessore e politico del Campidoglio, ha prescritto come dovranno essere conciati i vigili urbani di Roma durante il Giubileo che si terrà nella città capitolina nel prossimo dicembre. Si parla del look da seguire per gli agenti della polizia locale in una città dove il traffico è tentacolare, gli autobus prendono fuoco e le buche stradali diventano voragini.

Le prescrizioni sono minuziose. I vigili uomini dovranno evitare “orecchini, piercing e simili”. I capelli devono essere “puliti e ordinati”. Le lacche sono permesse purché serviranno a “mantenere i capelli in ordine”. Il taglio dev'essere “di lunghezza moderata” in modo da scoprire “fronte, orecchie e collo” e “seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto evitando qualsiasi forma di eccentricità; barba e baffi devono essere ben curati, di lunghezza non eccessiva e se tinti, di colore naturale”. Questo per quanto riguarda i maschietti.

Naturalmente, come per i colleghi vigili, ci sono delle regole anche per le colleghe vigilesse. La tinta dei capelli dev'essere di “colore naturale” e “il taglio non deve essere eccentrico”. E' preferibile “non superare il limite delle spalle”. Altrimenti “dovranno essere legati e raccolti”, anche con accessori ma rigorosamente “blu o neri”. Il trucco “non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colore acceso”. No anche a “ciondoli, orecchini pendenti e collane”.

Niente da eccepire sulla necessità per i vigili urbani di mantenere un decoro istituzionale. Soprattutto per salvaguardare l'immagine della città agli occhi dei milioni di turisti che giungeranno da tutto il mondo. Un vigile che veste in maniera poco consona al ruolo che occupa e alla circostanza che si presenta non è un bel biglietto da visita per i turisti. Il Giubileo dovrà essere un'occasione di riscatto estetico per gli apparati istituzionali della città romana.

Sarebbe bello se però questo look si applicasse pure alla città di Roma che di certo non eccelle per restyling e vivibilità. Tra bidoni della spazzatura che traboccano e pantecane che passeggiano sui sacchetti dei rifiuti indifferenziati, finalmente si parla di cose serie, come il look dei vigili urbani. Questi si che sono argomenti seri. Mica è serio parlare di come rendere il traffico più scorrevole, migliorare il trasporto pubblico e combattere l'assenteismo di mezzo Corpo dei Vigili Urbani che nei giorni di Natale o Capodanno si mettono a malattia?