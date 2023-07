Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio, l’atteso nuovo film di Greta Gerwig nel corso di questi mesi è già diventato uno dei titoli più attesi dell’anno. Nel frattempo, negli Stati Uniti i giornalisti hanno già partecipato alle prime proiezioni del lungometraggio, pubblicando sui social le prime, sorprendenti reazioni. Stando ai primi commenti apparsi online, secondo molti il film sarebbe il miglior lavoro di Greta Gerwig, nonché la migliore uscita del 2023. Ad essere elogiate sono state soprattutto le performance degli attori Margot Robbie e Ryan Gosling, ma anche l’approccio della regista nel raccontare in modo brillante e intelligente una fiaba anti-sistema che sembra aver letteralmente colpito nel segno.

BARBIE: LE PRIME REAZIONI

In seguito alla première hollywoodiana che si è svolta nel weekend, sono state pubblicate le prime reazioni al nuovo film diretto da Greta Gerwig, Barbie, con protagonista Margot Robbie al fianco di Ryan Gosling. Le opinioni sul film della regista di Piccole donne e Lady Bird sono molto positive.

Alcune di queste sono riportate in seguito:

“Barbie è al momento il mio film preferito dell’anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative. Racconta veramente bene sia gli aspetti positivi che negativi di Barbie. E candidate all’Oscar Ryan Gosling, sono seria!“.

“Pieno di cuore ed esilarante! Il fiore all’occhiello tra le interpretazioni di Margot Robbie (Oscar arriviamo). Estremamente divertente, tenero e magico e con un terzo atto che vi stenderà“.

“Barbie è la perfezione. Greta Gerwig regala una critica piena di sfumature a ciò che significa essere donna in una commedia stravagante, splendida e che fa morire dal ridere. Tutto il cast splende, specialmente Margot Robbie e Ryan Gosling in ruoli per cui sono nati“.

BARBIE: POSSIBILE SPIN-OFF SU KEN

Mentre le prime reazioni elogiano il film con Margot Robbie e Ryan Gosling, tanti altri progetti stanno avendo la strada spianata in casa Mattel, e sarà per questo che già si parla di uno spin-off sul Ken di Ryan Gosling, che secondo lo scooper Daniel Richtman, sarebbe già in fase di sviluppo per Warner Bros, sebbene non vi siano ancora potenziali sceneggiatori e/o registi a esso legati. "Onestamente, al momento tutto il mio focus è diretto verso questo film e nel tenere incrociate le dita per la sua uscita nelle sale. Vedremo, poi, cosa accadrà dopo" è stato il commento piuttosto vago della sceneggiatrice e regista della pellicola, Greta Gerwig che tuttavia non ha effettivamente smentito le voci.