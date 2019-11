I dati congiunturali relativi a fatturato e ordinativi dell'industria a settembre 2019 sono positivi, facendo segnare, rispettivamente, un aumento del +0,2% e del +1% rispetto ad agosto.

La dinamica del fatturato è sintesi di una modesta crescita del mercato interno (+0,4%) e di una lieve diminuzione di quello estero (-0,3%). Per gli ordinativi l'incremento riflette un aumento delle commesse provenienti da entrambi i mercati, meno ampio per il mercato interno (+0,7%) e più marcato per quello estero (+1,5%).

I dati positivi sul mese sono però mitigati dai dati sul trimestre, con il fatturato in calo del -0,7% e gli ordinativi del -1,7% rispetto al periodo immediatamente precedente.

In termini tendenziali, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, i valori registrati non migliorano molto, con il fatturato che diminuisce del -1,6% (con cali del -1,5% nel mercato interno e del -2% in quello estero), mentre gli ordinativi aumentano del +0,3%, con un +2,3% dovuto all'interno ed un -2% per quello estero.