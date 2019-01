Carnevale Aradeino 2019: 3 e 5 Marzo le sfilate allegoriche, ma le emozioni della kermesse vivranno per 365 giorni tra cultura, arte e spettacolo

ARADEO (LE) – Saranno Domenica 3 e Martedì 5 Marzo le due giornate dedicate alle sfilate allegoriche della 31ª edizione del Carnevale Aradeino. Le date sono state ufficializzate da Damiano Mascello – Presidente dell'Associazione Gruppo Carnevalesco Aradeino "Oscar Tramacere", organizzatore della kermesse – durante la presentazione dell'edizione 2019 che si è svolta Domenica 13 Gennaio presso la Biblioteca Comunale.



Tra i nuovi eventi collegati alla kermesse la prima edizione di Miss Carnevale Aradeino, un originale fashion talent abbinato alla finale nazionale televisiva di Miss Ditutto 2020 e Il Summer Carnival, un esclusivo party in"maschera" in riva al mare che si svolgerà Sabato 27 Luglio presso lo stabilimento balneare Mahja di Torre Suda (Le), entrambi organizzati con il supporto della divisione entertainment di DITUTTO.



Ma la novità rivoluzionaria annunciata durante la presentazione è che il Carnevale Aradeino si arricchirà di diversi eventi culturali e artistici, workhsop e iniziative ludiche che si svolgeranno durante tutto l'anno, grazie anche al supporto dell'Amministrazione Comunale e di tante Associazioni.



In pratica diventa operativo il progetto sperimentale, avviato lo scorso Settembre, volto a far rivivere agli appassionati del "Carnevale" l'arte e la storia di questa antica tradizione durante tutto l'anno e non solo nei classici giorni della sfilata. A supporto di questo importante e coinvolgente progetto anche gli interventi del Sindaco Luigi Arcuti, dell'Assessore alla Cultura Georgia Tramacere e dell'Assessore ai Servizi Sociali Tania D'Acquarica.



Gli esperti cartapestai sono già a lavoro per costruire i giganti di cartapesta che il prossimo 3 e 5 Marzo sfileranno sul viale della Libertà, lo storico percorso della cittadina salentina sul quale si snoda la sfilata carnevalesca. Fino al giorno della sfilata i carristi si ritroveranno nel grande capannone alla periferia del paese, ogni pomeriggio fino a notte fonde, spinti dalla grande passione per il Carnevale. Ad affiancarli tantissimi giovani "apprendisti cartapestai" desiderosi di contribuire alla creazione di queste grandi "emozioni" su ruote.



Tutte le info sul "Carnevale Aradeino 2019" si possono trovare sul sito www.ditutto.it e sulla pagina facebook @gruppocarnevalescooscartramacere