26 gennaio, Leon fa scatenare il Bolgia di Bergamo

Un altro protagonista dello scenario elettronico internazionale fa scatenare il Bolgia. Sabato 26 gennaio 2019, in una stagione che ha giàvisto salire sul palco del top club bergamasco artisti come Sven Vath, Chris Liebing, Sam Paganini e Joseph Capriati, è la volta dell'italiano Leon.

La sua musica è da sempre vicina alle radici della house e della techno e la sua carriera è in decisa ascesa. Infatti Leon fa ballare con costanza top club internazionali come Amnesia Ibiza, Cielo NY, Space Miami, Fabric London, Rex Paris e Dc 10 Ibiza. Come se non bastasse, vanta una residenza di assoluto prestigio, a Music On Ibiza, il party di Marco Carola. Tra i festival a cui ha regalato più spesso il suo sound ci sono Sunwaves Romania, Sonus Croatia, Ultra Music Festival Buenos Aires, BPM e molti altri. L'evento del 26 gennaio al Bolgia di Bergamo è in collaborazione con Momento Lab.

