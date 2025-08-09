Un prologo amaro

Dietro le conferenze scintillanti, gli slogan sull’AI che cambierà il mondo e i bilanci infarciti di numeri da record, si sta consumando un passaggio epocale. Non è la solita storia di “crescita inarrestabile”: è un gioco di resistenza, un allungare il più possibile il momento in cui i nodi arriveranno al pettine. Meta, come gli altri giganti tecnologici, corre su un filo teso: da un lato mercati emergenti ancora fertili, dall’altro il crollo lento ma inesorabile dei mercati maturi. In mezzo, un’enorme macchina che brucia energia, acqua e fiducia pubblica.

L’epoca d’oro e la fine dell’illusione

C’è stato un tempo in cui Facebook era una miniera d’oro per le piccole imprese. Bastava qualche post ben fatto, un po’ di pubblicità, e il telefono iniziava a squillare. L’algoritmo era un alleato, i costi erano bassi, il ritorno misurabile. Poi, anno dopo anno, la festa si è spenta: concorrenza più feroce, feed saturi, costi per clic alle stelle. L’algoritmo è diventato un portinaio: senza pagare, non passi.

Il declino silenzioso

In Europa e Nord America gli utenti non cancellano i profili, ma li usano sempre meno. Il tempo si sposta altrove: TikTok, YouTube, Discord. I giovani vedono Facebook come una piazza polverosa, Instagram come un centro commerciale troppo caro. Le PMI tagliano i budget pubblicitari: spendere di più per avere meno clienti non è un affare.

L’effetto AI sui motori di ricerca

La botta finale è arrivata dai motori di ricerca. Con l’AI integrata, Google ti serve la risposta già pronta: niente clic, niente traffico ai siti delle piccole imprese. Le statistiche lo confermano: quando c’è un sommario AI, i clic verso i siti esterni si dimezzano. Per chi viveva di SEO, è come se avessero chiuso l’autostrada e lasciato aperta solo una stradina sterrata.

Il ripiego: governi e mercati emergenti

Per tenere i conti in attivo, Meta si rifugia dove c’è ancora terreno fertile. Mercati emergenti, dove la connessione è in crescita e l’attenzione costa meno. E contratti milionari con governi e multinazionali: cloud, AI, sicurezza, difesa. È una mossa che paga oggi, ma riduce la resilienza. Se un governo cambia linea o un mercato si chiude, il castello vacilla.

L’oro sporco: i dati

La vera ricchezza non sono i like, ma la tracciabilità. Sapere cosa fai, cosa guardi, cosa compri — anche fuori dai social, grazie a pixel e login integrati ovunque. Anche se usi meno Facebook o Instagram, Meta continua a seguirti, a incrociare dati, a impacchettarli per chi paga.

Data center: il prezzo invisibile

Dietro le promesse di AI salvifica ci sono capannoni pieni di server che ingoiano elettricità e milioni di litri d’acqua. I governi chiudono un occhio, anzi due, perché vedono nell’AI un’arma strategica: potere di calcolo, sorveglianza, difesa. In cambio concedono energia, agevolazioni fiscali, autorizzazioni. Ma i benefici sono concentrati in poche mani, mentre i costi — ambientali e sociali — restano sui territori.

La narrativa come strumento

L’AI è anche un pretesto. Ogni annuncio di “superintelligenza personale” fa salire il titolo in Borsa. I soldi raccolti servono a comprare tempo, aziende, talenti, chip. Il prodotto può aspettare: intanto il mercato crede alla storia.

Europa: regole e realtà

In Europa la musica è diversa. Regolamenti su privacy e pubblicità personalizzata stringono la morsa. Meta stessa avverte: le nuove regole potrebbero tagliare i ricavi nel Vecchio Continente. Qui la fiducia è già ai minimi e l’uso attivo cala. In più, con i sommari AI, il traffico ai siti locali crolla. Per le PMI è una doppia condanna.

A chi vendono, oggi



· Governi: potenza di calcolo, AI, sicurezza, analisi dati, difesa.

· Multinazionali: infrastrutture AI, integrazione nei processi, pubblicità su larga scala.

· PMI: visibilità a pagamento, ROI incerto.

· Investitori: una storia di crescita e potenza tecnologica.



Lo scenario più probabile?



Qualcuno continuerà a macinare miliardi grazie ai mercati emergenti e ai contratti istituzionali. Ma il legame con il tessuto economico diffuso si assottiglierà. Più il potere si concentra in pochi clienti, più il sistema diventa fragile. Se cade una delle due gambe — emergenti o governi — l’intero equilibrio salta.





Questa non è una profezia di fine imminente. È il racconto di un ciclo economico che ha già superato il suo picco nei mercati maturi. Ora è alimentato da energia, acqua, narrativa e tempo guadagnato. Finché regge, regge. Ma non è eterno. E quando cadrà, non cadrà per mancanza di AI o server, ma per l’erosione silenziosa della base che ha reso tutto possibile: milioni di piccoli clienti che, un clic alla volta, hanno costruito l’impero.