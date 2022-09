Avete mai provato a dialogare con una persona di un movimento religioso? Se lo farete vi accorgerete che con quella persona è quasi impossibile avere un dialogo, perché tenderà sempre a imporre la sua visione delle cose. Nel mondo esistono numerose varianti della Cristianità. C'è la corrente cattolica, la corrente protestante, la corrente ortodossa, la corrente fondamentalista. Mettete insieme questi gruppi religiosi e state certi che scoppierebbe una guerra mondiale mediamente un giorno si e l'altro pure.

Si chiama fanatismo religioso ed è una delle principali piaghe della società civile. Le religioni dovrebbero essere portatrici di pace e comunioni tra gli uomini, invece sono diventate uno dei principali motivi di divisioni e conflitti che avvengono nel mondo e tormentano l’umanità. Dietro il fanatismo religioso si nascondono movimenti che rivaleggiano tra di loro tra chi sia il migliore e chi sia il peggiore, mossi dalla convinzione di essere portatori assoluti della verità. Sono movimenti guidati da capi religiosi che si proclamano eletti del Signore, senza fornire mai una prova di questa loro presunta investitura, se non una disarmante presunzione che li porta a credere di essere stati incaricati di divulgare la verità ai popoli per volontà divina.

Questa loro improvvisa e sospetta “illuminazione” prende facilmente piede tra masse di persone che finiscono per aderire in maniera cieca e incondizionata a dottrine che non hanno nulla a che vedere con il messaggio cristiano, ma solo a interpretazioni arbitrare degli uomini. L’adesione irrazionale a un credo religioso e la conseguente intolleranza verso chiunque esprima posizioni diverse, finisce per alimentare pericolosi scontri ideologici.

Il fanatismo religioso trova la sua forza nella capacità di persuasione e nell'abilità di atrofizzare il senso critico, spingendo gli adepti a conformarsi a schemi di pensiero prestabiliti. Così per un fanatico religioso diventa difficile accettare un confronto con chi ha idee differenti dalle sue. Come disse Schopenhauer: “La religione è il capolavoro dell’arte dell’ammaestramento di animali, perché addestra la gente su cosa deve pensare.”

Il fanatismo religioso non si basa sul lavaggio del cervello, ma sul condizionamento mentale. Che sono due cose diverse. Le persone sottoposte al lavaggio del cervello sono consapevoli di questo. Succedeva per esempio con le tecniche praticate dai militari cinesi sui prigionieri: prima li isolavano fisicamente, poi li privavano del cibo, dell'acqua, del sonno, tutto questo per renderli vulnerabili e remissivi e inculcare in loro nuove idee. Arrivava il punto in cui un prigioniero, ormai stremato, finiva per accettare le loro idee.

Il condizionamento mentale, invece, è ben diverso: non si pratica un isolamento fisico del "prigioniero", ma si adotta un isolamento psicologico. Si fa credere a lui che tutto quello che si trova nel mondo è male e che solo dentro la setta troveranno il bene. Non si torturano i membri, ma li si bombarda con una propaganda che ripete come un mantra sempre le stesse cose, rassicurando chi è fedele e inculcando un senso di terrore in chi nutre dubbi o sospetti. In questo modo, a livello inconscio, si blocca la capacità di pensare dei fedeli che cadono prigionieri di una ideologia da cui dopo sarà difficile liberarsi, se non dopo eventi traumatici. Come disse una psicologa, da certi movimenti è più facile uscire con i piedi che con la testa. Ovvero, è più facile uscire dopo aver commesso una trasgressione che ragionando sulle illogicità e sulle assurdità.

Di pazzi fanatici che si credono eletti del Signore ne è pieno il mondo. E sono pazzi da guardare con sospetto, soprattutto alla luce degli avvertimenti del Vangelo sui falsi cristi e sui falsi profeti. E questo vale ancor di più se questi presunti portatori di luce profetizzano eventi che non si realizzano mai, mentre finiscono nei guai per scandali che smentiscono la loro millantata cristianità.

Se proprio vogliamo essere umani degni di essere definiti cristiani, allora è meglio dire che la vera religione non è altro che un insieme di valori sani che guidano una persona verso le vie del bene, senza necessariamente appartenere a una fede. Perché, come disse Margherita Hack, "non è necessario avere una religione per avere una morale; se una persona non riesce a distinguere il bene dal male, quella che manca non è la religione, ma la sensibilità".