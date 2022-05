Si è svolto il 28 maggio 2022 a Palermo, presso Palazzo Steri, un convegno organizzato dall’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, in occasione dei 40 anni dell’associazione stessa.

Un incontro tra personalità scientifiche di primo livello, ma anche tra amici, uomini e donne, impegnati ogni giorno, a vario livello, con l’obiettivo comune di dare il proprio contributo e di aiutare i pazienti e le loro famiglie.



Nel servizio di Gabriele Giovanni Vernengo per NewSicily, il video dell’intervento di Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncologia e terapia cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che ha delineato le novità sui “trattamenti innovativi e le terapie cellulari, come le Car- T: “cure” personalizzate, sviluppate per ogni paziente, che oggi, rappresentano una delle forme più sviluppate di immunoterapia antitumorale.

Video dell'intervento del Prof. Franco Locatelli al convegno di ASLTI